Dit gebeurde er in de wielerwereld op 17 juni woensdag 17 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 17 juni?

1994: Pascal Richard breidt voorsprong uit in Scuol

Pascal Richard voert in 1994 de Ronde van Zwitserland aan als het peloton in Rapperswil van start gaat voor de vierde etappe. Een dag eerder had de thuisrijder, een favoriet voor de eindzege, een geslaagde greep naar de macht gedaan door in de relatief vlakke rit naar Jona Gianluca Pierobon uit het geel te rijden. Op weg naar Scuol bevestigt de wereldkampioen veldrijden van Hägendorf (1988) zijn goede vorm. In de klim van de Flüelapas rijdt hij weg van de tegenstand om uiteindelijk de etappe te winnen. Zijn voorsprong in het klassement breidt hij uit van één naar 43 seconden op Pierobon. Zes dagen later slaagt Richard erin om de Ronde van Zwitserland ook daadwerkelijk te winnen. Eerder in het seizoen zegevierde hij al voor de tweede keer in de Ronde van Romandië.

Uitslag 4e etappe Ronde van Zwitserland 1994

1996: Peter Luttenberger grijpt de macht in Grindelwald

Na zes dagen gaat Gianni Faresin aan kop in de Ronde van Zwitserland. De Italiaan had in de rit naar Ulrichen de leiderstrui overgenomen van Armin Meier en bleef een dag later, op weg naar Ascona, attent toen Yewgeni Berzin en Gianni Bugno bij hem weg probeerden te rijden. Met een voorsprong van 32 tellen op Bugno en nummer drie Peter Luttenberger begint hij aan de etappe naar wintersportdorp Grindelwald. Andrei Teteriouk breekt deze koninginnenrit open. Luttenberger achterhaalt de Kazach en gaat in zijn eentje verder. Hij rijdt ruim anderhalve minuut weg en komt solo over de finish. Faresin en Bugno moeten bijna twee minuten toegeven en zien de 23-jarige Oostenrijker de leiding overnemen in het klassement. Drie dagen later weet de talentvolle klimmer van Carrera ook de eindwinst op zijn naam te brengen.

Beelden 6e etappe Ronde van Zwitserland 1996

Uitslag 6e etappe Ronde van Zwitserland 1996

2001: Jens Voigt wint slotrit Dauphiné, eindzege Moreau

Na de indrukwekkende etappezege van een beloftevolle Iban Mayo in Briançon rest enkel nog de slotrit naar Chambéry. Christophe Moreau had in barbaarse weersomstandigheden een aanval van zijn naaste belager Pavel Tonkov afgeslagen en verdedigt op weg naar de Alpenstad slechts een seconde voorsprong. Op de laatste dag, als de Côte de Montagnole in de vijf lokale rondes de belangrijkste scherprechter is, komt de leidende positie van de 30-jarige Franse kopman van Festina niet meer in gevaar. Rasaanvaller Jens Voigt grijpt de laatste dagwinst en de nummers een en twee komen in elkaars bijzijn over de aankomst. Moreau blijkt klaar voor de Tour de France, die enkele weken later begint. In de proloog door Duinkerken is hij de snelste, waardoor hij de gele leiderstrui verovert.

Uitslag 7e etappe Dauphiné Libéré 2001

Eindklassement Dauphiné Libéré 2001

2010: Robert Gesink slaat dubbelslag in La Punt

Het zwaartepunt van de Ronde van Zwitserland ligt op de zesde dag als de koninginnenrit op het menu staat. Vanuit de start in Meiringen gaat het gelijk omhoog op de Sustenpas, direct gevolgd door de Oberalppas. De aankomstlijn ligt na de afdaling van de Albulapas in Alpendorp La Punt. In de klim van de Albulapas maakt Robert Gesink veel indruk. De 24-jarige klimmer van Rabobank springt weg uit de groep met favorieten en bereikt met een minuut voorsprong de top. Dat kunnen de achtervolgers, onder wie Lance Armstrong, niet meer goedmaken in de afzink naar de finish. De Rabo-renner neemt geen risico, verliest wat tijd, maar houdt op de streep ruim veertig tellen over. Dankzij zijn dagzege in La Punt is Gesink tevens de nieuwe drager van de gele leiderstrui.

Verslag 5e etappe Ronde van Zwitserland 2010

Beelden 5e etappe Ronde van Zwitserland 2010

Uitslag 5e etappe Ronde van Zwitserland 2010

2011: Thomas De Gendt zegeviert na lange vlucht

Anno 2020 is Thomas De Gendt een gevestigde naam in het peloton, maar in 2011 is zijn ster nog rijzende. Het is zijn eerste seizoen in de WorldTour en bezorgde zijn werkgever Vacansoleil-DCM al een fraaie dagzege in Parijs-Nice door in Houdan net uit de greep van het peloton te blijven. In de Ronde van Zwitserland slaat hij weer toe. In eerste instantie maakt de 24-jarige renner deel uit van een omvangrijke kopgroep. Tot hij op zo’n 25 kilometer van de finish wegspringt en solo op jacht gaat naar etappewinst. In de slotklim naar het Oostenrijkse skigebied Serfaus-Fiss-Ladis probeert Andy Schleck het gat naar De Gendt dicht te rijden, maar die houdt stand. Aan de aankomst bedraagt het verschil 35 seconden. Damiano Cunego komt met de andere favorieten binnen en behoudt de leiding in het klassement.

Verslag 7e etappe Ronde van Zwitserland 2011

Beelden 7e etappe Ronde van Zwitserland 2011

Uitslag 7e etappe Ronde van Zwitserland 2011

En verder:

1990: Neoprof Thierry Bock rondt monstersolo succesvol af in Unterbäch

1992: Alessio Di Basco sprint in Dübendorf sneller dan Anderson

1993: Tristan Hoffman wint in Interlaken na lange ontsnapping

1995: Viatcheslav Ekimov blijft in Wil Lombardi en Ullrich voor

1997: Oscar Camenzind verrast met proloogzege in Romanshorn

1998: Davide Rebellin grijpt de macht in skioord Villars-sur-Ollon

1999: Silvio Martinello is in Küssnacht de snelste in massasprint

2000: Raivis Belohvoščiks is de snelste tijdrijder in Sierre

2003: Alexander Vinokourov wint in Le Locle lastige sprint bergop

2004: Niki Aebersold zegeviert bergrit naar Linthal na lange vlucht

2005: Linus Gerdemann is in Lenk de sterkste van kopgroep

2006: Alberto Contador soleert naar winst in bergrit over Gotthardpas

2007: Erik Zabel is in nat Luzern net sneller dan Bennati

2007: Alexander Vinokourov wint slotrit Dauphiné, Moreau pakt eindwinst

2008: Robbie McEwen is in Domat Freire weer te snel af

2009: Michael Albasini zegeviert in Serfaus

2012: Rui Costa wint Ronde van Zwitserland, slotrit naar Sörenberg voor Kangert

2014: Mark Cavendish geeft concurrentie geen kans in Ossingen

2015: Thibaut Pinot rijdt Dumoulin uit gele trui op Rettenbachferner

2016: Tejay van Garderen neemt revanche op Rettenbachferner

2017: Peter Sagan sprint naar zege in Schaffhausen

2018: Richie Porte en Küng aan het feest in Zwitserland

2019: Peter Sagan slaat dubbelslag in Murten