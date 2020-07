Dit gebeurde er in de wielerwereld op 17 juli vrijdag 17 juli 2020 om 07:30

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: wat gebeurde er in de wielerwereld op 17 juli?

1984: Fignon steviger in het geel na winst in La Plagne

Luis Herrera had in 1984 weliswaar voor een historische zege gezorgd, de eerste voor Colombia, in de Touretappe naar Alpe d’Huez maar Laurent Fignon was de gróte winnaar. De titelverdediger kreeg het geel om zijn schouders en pakte veel tijd op zijn concurrenten. Zijn directe tegenstrever Bernard Hinault, op dat moment al viervoudig eindwinnaar, kreeg bijna drie minuten aan zijn broek. Een dag later koerst het peloton over de Galibier en Madeleine naar skioord La Plagne.

En weer stompt Fignon de tegenstand vol in de maag. De 23-jarige renner ziet landgenoot Hinault in de problemen komen op zowel de Galibier als de Madeleine en valt daarom al vroeg aan op de slotklim van twintig kilometer. Mede gedreven door zijn revanchegevoelens voor het mislopen van de overwinning op Alpe d’Huez, achterhaalt de kopman van Renault-Elf zeven kilometer onder de top koploper Jean-Marie Grezet en rijdt vervolgens onbedreigd naar de zege.

Hinault komt pas als tiende over de streep en verliest wederom bijna drie minuten. Tegelijk ziet hij Fignons ploeggenoot Greg Lemond inlopen op zijn tweede plaats in het klassement. Er resten op dat moment nog vijf etappes tot de Champs-Élysées in Parijs.

2001: Armstrong vernedert Ullrich op Alpe d’Huez

Na tien dagen voeren Stuart O’Grady, François Simon en Bram de Groot het klassement aan in de Tour de France van 2001, nadat zij in de etappe naar Pontarlier deel uitmaakten van de vlucht die bijna 36 minuten voorsprong pakte op het peloton. Maar normaal gezien verliezen zij veel tijd in de eerste bergrit, die de karavaan over enkele van de beroemdste Alpencols leidt: via de Madeleine en de Glandon naar Alpe d’Huez, waar de streep ligt op 1850 meter hoogte.

Daarin maken Laurent Roux, Eladio Jiménez en Toni Tauler zich al vroeg los van de anderen, maar zij zijn ongevaarlijk voor het klassement. Daarachter neemt Team Telekom van Jan Ullrich het heft in handen en leidt het peloton over de eerste twee cols. Lance Armstrong intussen houdt zich op in de achterhoede van de groep der favorieten. Pas aan de voet van de slotklim legt hij zijn kaarten op tafel en dan blijkt hij de hele tijd te hebben gebluft: de Telekom-ploeg is opgerookt.

Eerst zet de leider van de US Postal-ploeg zijn knecht José Luis Rubiera op kop en versnelt niet veel later zelf als hij ziet dat Ullrich het moeilijk heeft. Hij achterhaalt de vooraan overgebleven Roux en sleept uiteindelijk de etappezege binnen. Ullrich wordt tweede, maar wel op bijna twee minuten achterstand. O’Grady verliest meer dan een half uur en moet het geel afstaan aan Simon, die heel diep was gegaan voor het leiderstricot.

2003: Juan Antonio Flecha zegeviert in Toulouse

Het Tourpeloton heeft in 2003 net de eerste rustdag achter de rug als een van de kortste etappes op het programma staat. Vlak voor de karavaan de Pyreneeën binnentrekt voor meerdere stevige bergritten, wordt gekoerst van Narbonne naar Toulouse over slechts 153,5 kilometer. De Côte de Saissac is halverwege de enige hindernis op de route. Het wordt een dag waarop de vluchters vooruit weten te blijven.

De etappe begint met een hele ris ontsnappingspogingen vanuit het peloton, waar de US Postal-ploeg van gele trui Lance Armstrong de orde probeert te bewaren. Na bijna zestig kilometer weten acht renners zich los te maken en rijden maximaal vier minuten weg. Met een peloton dat steeds dichterbij komt en nog minder dan vijftien kilometer tot de streep, valt Juan Antonio Flecha aan vanuit de kopgroep.

De Spanjaard van Banesto pakt een kleine voorsprong en hoewel Bram de Groot en Isidro Nozal nog terug in de buurt komen, weet hij stand te houden en de overwinning binnen te slepen. Het peloton, waar Robbie McEwen de sprint wint, komt net tekort om de acht aanvallers in te lopen.

2010: Vinokourov blijft peloton voor in Revel

Voordat de Tour de France in 2010 aankomt bij de Pyreneeën, staat eerst nog een relatief vlakke etappe in het routeboek. Wel is op 7,5 kilometer van de streep, bij Saint-Ferréol, nog een helling van derde categorie opgenomen in het parcours. En juist die blijkt beslissend in de dertiende rit. Al na vijf kilometer rijden de Spanjaard Juan Antonio Flecha en Sylvain Chavanel en Pierrick Fédrigo uit Frankrijk weg uit het peloton, dat hen zes minuten gunt.

Maar HTC-Columbia en Mark Cavendish hebben hun zinnen gezet op een massasprint, waardoor de kopgroep op tien kilometer van de aankomst wordt bijgehaald. Op de Côte de Saint-Ferréol valt Alessandro Ballan aan en Alexander Vinokourov gaat mee. De Kazach laat de Italiaan dan achter en gaat alleen op jacht naar de etappewinst. In zijn eentje houdt hij stand tegen het peloton dat de plaatsjes op de eerste rang heeft om Vino de zege te zien pakken.

2015: Greg Van Avermaet triomfeert in Rodez

De Tour de France heeft op de veertiende dag weliswaar net de Pyreneeën verlaten, maar in de rit naar Rodez wacht het peloton een pittige finale. Onderweg liggen twee beklimmingen van vierde en een van derde categorie op de renners te wachten. Het is echter vooral de lastige slotkilometer die voor een mooie ontknoping moet zorgen. Daar is het wegdek namelijk stevig oplopend en de finale is dus geknipt voor renners met een goede punch in de benen.

Zes renners, onder wie Wilco Kelderman en Thomas De Gendt, slaan al vroeg in de rit de handen ineen en rijden lang vooruit. Mede door het hete weer krijgen de vluchters de ruimte om minuten voorsprong te pakken. Uiteindelijk blijven Kelderman, De Gendt en Cyril Gautier vooraan over en met een kleine voorsprong op het peloton beginnen zij aan de lastige slotkilometer. Daarin doet Kelderman een ultieme gooi naar de dagwinst, maar het is niet genoeg.

Het peloton haalt hem in, waarna Greg Van Avermaet aanzet. Groene trui Peter Sagan volgt, maar heeft niets extra’s meer om de BMC-renner voorbij te gaan. De Belg verlaat enkele dagen later de Tour om bij de geboorte van zijn dochtertje Fleur te zijn.

En verder:

1977: Joop Zoetemelk is de sterkste in klimtijdrit naar Morzine-Avoriaz

1980: Sean Kelly klopt vluchtkompaan Lejarreta in Saint-Étienne

1981: Bernard Hinault wint tijdrit in Saint Priest voor verrassende Willems

1983: Michel Laurent houdt Lubberding van de zege in Saint-Étienne

1984: Laurent Fignon steviger in het geel na winst in skioord La Plagne

1985: Stephen Roche is de sterkste in ochtendetappe naar Aubisque

1987: Jean-Paul van Poppel klopt Bontempi in Avignon

1988: Koplopers slaan in Guzet-Neige verkeerde weg in, Ghirotti profiteert

1990: Miguel Indurain wint bergrit over Aspin en Tourmalet naar Luz-Ardiden

1993: Olaf Ludwig sprint sneller dan Abduzhaparov in Montpellier

1994: Rolf Sørensen verslaat medevluchter Stephens in Montpellier

1996: Laurent Dufaux klopt gele trui Riis in sprint door Pamplona

1998: Mario Cipollini sprint in Brive-la-Gaillarde naar zijn tweede ritzege op rij

1999: Salvatore Commesso wint Italiaans onderonsje met Serpellini in Albi

2002: Vluchter Patrice Halgand boekt verdiende overwinning in Pau

2004: Lance Armstrong wint op Plateau de Beille, Voeckler behoudt nipt het geel

2005: George Hincapie zegeviert in Pyreneeënrit naar Pla d’Adet

2007: Mauricio Soler soleert naar de winst in bergrit over Galibier naar Briançon

2008: Mark Cavendish blijft in massasprint door Narbonne het peloton voor

2009: Heinrich Haussler wint solo in verregende Touretappe naar Colmar

2011: Mark Cavendish wint in de straten van Montpellier

2013: Chris Froome floreert in bergachtige tijdrit naar Chorges

2014: Alexander Kristoff sprint naar de winst in Saint-Étienne

2016: Jarlinson Pantano is de beste vluchter in Culoz

2018: Julian Alaphilippe laat Fransen juichen in Le Grand-Bornand na Alpenrit

2019: Caleb Ewan verslaat Groenewegen in Toulouse