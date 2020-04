Dit gebeurde er in de wielerwereld op 14 april dinsdag 14 april 2020 om 07:30

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 14 april?

1979: Drie op een rij voor Jan Raas in Amstel Gold Race

Jan Raas was jarenlang onklopbaar in de Amstel Gold Race. De zegereeks van de Zeeuw begon in 1977, als Raas in een sprint afrekent met zijn landgenoten Gerrie Knetemann en Hennie Kuiper. In 1978 soleert hij in het fameuze tenue van TI-Raleigh naar een tweede overwinning in de Zuid-Limburgse klassieker, goed twaalf maanden later is hij opnieuw de topfavoriet voor de overwinning. Raas ontsnapt op 22 kilometer van de streep en krijgt spoedig het gezelschap van Henk Lubberding en de Zweed Sven-Åke Nilsson. De twee metgezellen moeten echter passen in het dorpje Rothem, de resterende kilometers kan Raas in een roes afwerken. In Meerssen gaan de handen andermaal omhoog, een gebaar dat we ook in 1980 en 1982 nog te zien krijgen.

Samenvatting Amstel Gold Race 1979

Uitslag Amstel Gold Race 1979

1985: Marc Madiot maakt droom waar in natte Parijs-Roubaix

Marc Madiot is tegenwoordig vooral bekend als de gepassioneerde teammanager van Groupama-FDJ, zo schreeuwde de Fransman in 2012 Thibaut Pinot vanuit de ploegleiderswagen naar diens eerste ritzege in de Tour de France. Madiot was in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw zelf ook een succesvolle wielerprof, gespecialiseerd in het rijden op kasseien. In 1985 maakte de renner deel uit van een beslissende kopgroep in Parijs-Roubaix. Alle ogen waren gericht op Sean Kelly, de winnaar van vorig jaar, Greg LeMond en Adrie van der Poel, maar het was Madiot die met nog vijftien kilometer te gaan optimaal wist te profiteren van een moment van aarzeling. Madiot wist in druilerige omstandigheden een mooie voorsprong uit te bouwen en was enkele kilometers voor het opdraaien van de Vélodrome al zegezeker. De tweede plek ging naar de eveneens ontsnapte Bruno Wojtinek, Sean Kelly won de chaotische sprint om de derde plaats. Madiot zou zes jaar later nog een keer zegevieren in de Helleklassieker.

Samenvatting Parijs-Roubaix 1985

Uitslag Parijs-Roubaix 1985

1996: Museeuw primus in Parijs-Roubaix na galavoorstelling Mapei-GB

In 1994 wisten de mannen (Moreno Argentin, Giorgio Furlan en Evgeny Berzin) van het omstreden Gewiss-Ballan al het peloton aan gort te rijden in de Waalse Pijl, twee jaar later doen Johan Museeuw, Gianluca Bortolami en Andrea Tafi dit huzarenstukje nog eens dunnetjes over namens Mapei-GB. De Belgische klassiekerspecialist weet samen met zijn Italiaanse ploeggenoten de concurrentie op minuten te fietsen in Parijs-Roubaix. Museeuw, Bortolami en Tafi zouden niet om de zege spurten, aangezien ploegleider Patrick Lefevere al had besloten dat Museeuw op het hoogste podiumtreetje moest staan. De drie renners reden bijna gelijktijdig over de streep, de handen in de lucht na een van de grootste galavoorstellingen uit de wielergeschiedenis. Het motto vincere insieme (samen winnen) dat de ploeg hanteerde, werd in optima forma uitgevoerd.

Samenvatting Parijs-Roubaix 1996

Uitslag Parijs-Roubaix 1996

2002: Het verhaal van de gearriveerde vedette en zijn troonopvolger in een natte Roubaix

Johan Museeuw was in 2002 al een rijpe dertiger die kon terugkijken op een geslaagde carrière, Tom Boonen was een 21-jarige neoprof die de wielerwereld nog moest veroveren. En toch troffen beide mannen elkaar in de finale van de honderdste editie van Parijs-Roubaix. Het werd een koers om niet snel te vergeten gezien de slechte weersomstandigheden, waardoor de klassieker werd omgeturnd tot een ware modderpoel. Op veertig kilometer van de finish rijdt Museeuw weg, het sein voor grote uitdager George Hincapie om zijn jonge ploeggenoot Boonen op kop te zetten. De voorsprong van de eenzame koploper bleef echter groeien en tot overmaat van ramp rijdt een vermoeide Hincaptie linea recta de gracht in. Aan Johan Museeuw is die dag niks te doen, maar Boonen verrast de wielerwereld door als derde over de streep te komen. Het bleek de laatste monumentale zege van Museeuw, voor Boonen moest het allemaal nog beginnen. “De nieuwe Museeuw is opgestaan”, zo voorspelde de winnaar na de finish.

Samenvatting Parijs-Roubaix 2002

Uitslag Parijs-Roubaix 2002

2019: Philippe Gilbert geeft criticasters lik op stuk met zege op Vélodrome

Er waren mensen die twijfelden aan de combinatie Philippe Gilbert en Parijs-Roubaix. De Waalse klassiekerspecialist was zeker een man van kasseien, maar had nog nooit een fatsoenlijke uitslag gereden in de Noord-Franse klassieker. Gilbert stond de laatste jaren niet eens aan de start van Parijs-Roubaix, maar in 2019 was hij gebrand op een goed resultaat. De renner van Deceuninck-Quick-Step moest een week eerder nog ziek opgeven in de Ronde van Vlaanderen, maar reageerde die bewuste zondag op een aanval van medevluchter Nils Politt. De sterke Duitser reed weg op de kasseistrook van Gruson, Gilbert reageerde terwijl Peter Sagan, Yves Lampaert en Sep Vanmarcke moesten passen. Gilbert en Politt mochten niet veel later om de zege sprinten op de wielerbaan van Roubaix. De ervaren rot won. “Ik moest huilen aan de meet, alle druk viel in een keer van mij af”, aldus Gilbert.

Samenvatting Parijs-Roubaix 2019

Uitslag Parijs-Roubaix 2019

En verder:

14 april 1983: Bernard Hinault boekt tweede zege in Waalse Pijl

14 april 1991: Marc Madiot is andermaal de beste in Parijs-Roubaix

14 april 1999: Michele Bartoli trotseert barre weersomstandigheden en wint op Muur van Hoei

14 april 2010: Sébastien Rosseler sprint in Brabantse Pijl naar grootste zege uit zijn carrière

14 april 2013: Roman Kreuziger soleert naar overwinning in ‘Amstel Gold Race 2.0’