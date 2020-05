Dit gebeurde er in de wielerwereld op 13 mei woensdag 13 mei 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 13 mei?

2002: Stefano Garzelli in de roze trui na winst in Luik

Twee dagen na de proloog in Groningen gaat de Giro d’Italia verder op Belgische grond, waar de aankomstlijn is getrokken onder de rook van Luik. Op de slotklim naar Ans troeft Stefano Garzelli zijn landgenoot Francesco Casagrande af in de sprint. Tevens neemt de Italiaan de roze trui over van Mario Cipollini. Maar wie de statistieken erop naslaat, ziet dat in de uitslagenlijsten zijn naam is geschrapt: binnen een week werd namelijk bekend dat Garzelli positief was bevonden na de rit naar Luik. In zijn urine waren sporen van probenecide aangetroffen, een vochtafdrijvend middel dat mogelijk dopinggebruik kan maskeren. Toen de contra-expertise hetzelfde resultaat gaf, werd de renner van Mapei-Quickstep uit koers gehaald. Hij werd voor negen maanden geschorst en kreeg een boete opgelegd van ruim 35.000 euro.

Uitslag 2e etappe Giro d’Italia 2002

2006: Rik Verbrugghe klautert naar zijn derde Giro-zege

Rik Verbrugghe werd door de jaren heen een bekend gezicht in de Giro. In de editie van 2001 won hij immers de proloog, waarmee hij de eerste Belg in 23 jaar werd die de roze trui kreeg uitgereikt. En een jaar later greep hij opnieuw zijn etappewinst. In 2006 slaat hij opnieuw toe als de route het peloton van Cesena naar de Muur van Saltara leidt. Verbrugghe maakt deel uit van een kopgroep, totdat hij op vijf kilometer van de finish er alleen vandoor gaat. De slotkilometer is steil en zwaar, maar de Cofidis-renner houdt stand tegen de sprintende favorietengroep. Met veertien seconden voorsprong bereikt hij de aankomst. Paolo Savoldelli en Luca Mazzanti worden respectievelijk tweede en derde. Het blijkt Verbrugghes laatste professionele zege; twee jaar later zet hij een punt achter zijn carrière.

Uitslag 6e etappe Giro d’Italia 2006

2007: Robbie McEwen wint zijn twaalfde Giro-etappe

Elf etappezeges heeft Robbie McEwen achter zijn naam staan als hij in 2007 opdraaft voor de Giro d’Italia. Drie daarvan hebben een opvallende gemene deler: in zowel 2003, 2004 als 2005 won de Australiër op 13 mei. In de openingsploegentijdrit eindigt hij met Predictor-Lotto in de middenmoot, maar een dag later liggen er kansen voor de sprinter. Op een lastig klimmetje op enkele kilometers van de aankomst probeert Pablo Lastras het peloton te verrassen, maar de Spanjaard kan een massasprint niet voorkomen. In aankomstplaats Bosa profiteert McEwen optimaal van de Milram-trein van Alessandro Petacchi en sleept hij de winst binnen. De datum van die tweede etappe? Je raadt het al, 13 mei. Nadien zou McEwen geen etappes meer winnen in de Italiaanse ronde, waarin hij nog wel in drie edities van start ging.

Uitslag 2e etappe Giro d’Italia 2007

2009: Denis Menchov schenkt Rabo eerste Giro-ritzege

Sinds de intrede van Rabobank in het peloton in 1996, als opvolger van Novell, boekte de ploeg al snel etappewinst in de Tour de France en de Vuelta a España. Succes in die derde grote ronde, de Giro d’Italia, liet echter lang op zich wachten. Toegegeven, de ploeg ging er niet elk jaar van start, maar na twaalf jaar was het hiaat op de erelijst nog altijd niet opgevuld. Daar komt in de editie van 2009 verandering in. In de lastige bergetappe naar Alpe di Siusi volgt kopman Denis Menchov in eerste instantie de klassementsrenners. Hij ziet onderweg mannen als Lance Armstrong, Damiano Cunego en Stefano Garzelli afhaken. In de laatste kilometers blijft een select groepje over, waarna Menchov op vijfhonderd meter van de streep aangaat. Even lijkt Danilo Di Luca te kunnen volgen, maar de lange sprint van de Rus is hem te machtig. Zo pakt Rabobank haar gewenste dagsucces, overigens uitgerekend op de dag dat de Giro honderd jaar bestaat – op 13 mei 1909 ging immers de allereerste etappe in Milaan van start.

Verslag 5e etappe Giro d’Italia 2009

Uitslag 5e etappe Giro d’Italia 2009

2011: Bart De Clercq blijft favorieten voor in bergrit

24 jaar is Bart De Clercq als hij in 2011 naar de Giro d’Italia gestuurd wordt door Omega Pharma-Lotto, de ploeg waar hij dat jaar zijn eerste profcontract tekende. Het Italiaanse publiek kan hem al kennen, want een jaar eerder was hij als belofte vijfde geëindigd in de Giro della Valle d’Aosta. In de slechts 110 kilometer lange bergetappe met aankomst op Montevergine di Mercogliano is De Clercq erg actief. Op zeven kilometer van de finish valt hij aan en op de niet al te steile klim pakt hij veertig seconden voorsprong. Even ziet het er goed uit voor de neoprof, tot de favorieten in de laatste anderhalve kilometer versnellen. Ze komen tot bij hem, maar met klein verschil weet de Belg de groep voor te blijven. Michele Scarponi wordt tweede, Roman Kreuziger derde.

Verslag 7e etappe Giro d’Italia 2011

Uitslag 7e etappe Giro d’Italia 2011

En verder:

2000: Jan Hruška verrast in korte Giro-proloog door Rome met zege en roze trui

2003: Getergde Robbie McEwen neemt in Vibo Valentia revanche voor declassering

2004: Robbie McEwen sprint in Spoleto sneller dan Pollack en Zanotti

2005: Warrige finale in Marina Di Grosseto brengt Robbie McEwen niet van de wijs

2008: 23-jarige Mark Cavendish wint in Catanzaro zijn eerste rit in grote ronde

2010: Jérôme Pineau blijft in Novi Ligure medevluchters én jagend peloton voor

2012: Domenico Pozzovivo soleert naar winst in Lago Laceno

2014: Nacer Bouhanni houdt in kletsnat Bari Nizzolo en Veelers van de zege

2015: Jan Polanc rijdt op weg naar skiresort Abetone medevluchters uit het wiel

2016: André Greipel bezorgt Lotto Soudal in Foligno derde etappezege op rij

2017: Gorka Izagirre beste vluchter in Peschici

2018: Simon Yates steviger in roze trui na etappewinst op Gran Sasso d’Italia

2019: Fernando Gaviria krijgt zege in Orbetello toegewezen na declassering Viviani