Dit gebeurde er in de wielerwereld op 11 mei

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 11 mei?

2002: Giro d’Italia start in Groningen

Het Nederlandse wielerpubliek is in recente jaren goed verwend met de start van grote rondes op Nederlandse bodem. Zo kon menig wielerliefhebber al genieten van de Giro d’Italia (Apeldoorn, 2016), de Tour de France (Rotterdam, 2010 en Utrecht, 2015) en de Vuelta a España (Assen, 2009). Aan het begin van dit millennium begon de Giro d’Italia in Groningen. Exact achttien jaar geleden werkte het peloton een tijdrit van 6.5 kilometer door de straten van Groningen af tijdens La Grande Partenza. Nederland had geen topfavoriet in huis, maar kon Michael Boogerd wel naar de achtste plaats juichen. De winst ging naar Juan Carlos Domínguez, voor Rik Verbrugghe en Paolo Savoldelli. Savoldelli zou drie weken later de ronde op zijn naam schrijven.

2004: Gilberto Simoni verovert roze

Gilberto Simoni was een van de topfavorieten om in 2004 de Giro d’Italia te winnen. De Italiaan had dat een jaar eerder namelijk al gedaan, evenals in 2001. Zestien jaar geleden leek Simoni in de derde etappe van de Giro de basis te leggen voor een derde overwinning. Hij kwam solo aan in Corno Alle Scale, waarna hij de leiderstrui veroverde. Uiteindelijk kwam de coureur van Saeco te kort. Niet Simoni, maar ploeggenoot Damiano Cunego zou de Giro winnen.

2008: Riccardo Riccò de sterkste in Agrigento

Riccardo Riccò zal vooral herinnerd worden door alle dopingschandalen. Dopinghandel en bloedtransfusies zijn woorden die voor altijd blijven kleven aan de hardleerse Riccò. Il Cobra brak in 2007 definitief door met een ritzege in de Giro d’Italia en een zesde plaats in het eindklassement, waarna hij in 2008 zijn beste jaar kende. Hij werd tweede in de Giro d’Italia achter Alberto Contador én won dat jaar twee etappes. Twaalf jaar geleden was Riccò de beste in de etappe naar Agrigento, voor Danilo Di Luca. Niet viel later viel het doek voor de destijds 24-jarige Riccò, toen hij uit de Tour de France werd gezet na een positieve test op CERA.

2011: Dubbelslag Pieter Weening in Orvieto

Pieter Weening veroverde negen jaar geleden de roze trui in de Giro d’Italia door de etappe naar Orvieto te winnen. Het was een spectaculaire rit, want deze deed door de witte wegen denken aan Strade Bianche. De Fries was op één van deze wegen ten aanval getrokken met John Gadret, die hij na het bijhalen van eenzame vluchter Martin Kohler achterliet. Weening begon vervolgens met een voorsprong van veertig seconden aan de slotklim naar Orvieto, die hij mede door het afstoppende werk van Steven Kruijswijk vasthield. Weening zou vier dagen in de roze trui rijden.

2019: Primož Roglič opent Giro met tijdritzege in Bologna

Primož Roglič liet exact een jaar geleden zien dat hij de topfavoriet was om de Giro d’Italia te winnen. In de openingstijdrit naar het heiligdom van San Luca maakte de Sloveen korte metten met de concurrentie. Roglič greep de roze trui door Simon Yates en Vincenzo Nibali ruim achter zich te laten, waarna de vraag rees wie de Sloveen nog uit la maglia rosa zou rijden. Het antwoord op die vraag was Richard Carapaz, die in deze tijdrit toch 47 seconden had verloren. Roglič zou de Giro d’Italia als derde besluiten.

