Dit gebeurde er in de wielerwereld op 11 juni

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in ons archief en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 11 juni?

2003: Armstrong slaat toe na sterke tijdrit in Saint-Heand

Precies zeventien jaar geleden staat Lance Armstrong als topfavoriet aan de start van de individuele tijdrit van de Dauphiné Libéré. De Spaanse klimmer Iban Mayo is na zijn enigszins verrassende zege in de proloog de trotse drager van de gele trui, maar het verschil met de betere tijdrijder Armstrong is slechts elf seconden. Het is aan de viervoudige Tourwinnaar om op 11 juni 2003 zoveel mogelijk tijd te pakken in de 33,4 kilometer lange tijdrit. Het belooft een pittige onderneming te worden voor de renners, gezien het op- en afgaande parcours in Saint-Heand en omstreken.

Leider Mayo laat zien in topvorm te zijn door de op twee na snelste tijd te klokken, maar het is niet genoeg om zijn leidende positie in het klassement te behouden. De kopman van Euskaltel-Euskadi is aan de streep bijna anderhalve minuut langzamer dan Armstrong, die in zijn handen mag wrijven na een uitermate sterke prestatie. David Millar geeft als nummer twee meer dan één minuut toe, waardoor het klassement in een definitieve plooi lijkt te liggen. Armstrong begint als leider aan de eerste Alpenetappe naar Morzine, is de Dauphiné Libéré reeds beslist?

2009: Sylwester Szmyd boekt zege op Mont Ventoux na cadeautje(?) van Valverde

De in 2016 gestopte Sylwester Szmyd stond jarenlang te boek als een uitstekende klimmer. De Pool reed vooral in dienst van onbetwiste kopmannen en maakte in zijn Liquigas-periode furore als luitenant van Ivan Basso en Vincenzo Nibali. Winnen was niet aan Szmyd besteed, tot hij op 11 juni 2009 zelf een keer het zegegebaar maakt. De renner won toen namelijk een prestigieuze bergetappe in de Dauphiné Libéré met finish op de alombekende Mont Ventoux. Al leek het in de laatste honderden meters nog gruwelijk mis te gaan.

De wedstrijd valt in een beslissende plooi op de Ventoux, als eerst Szmyd (samen met ploegmaat Basso) en later Valverde versnellen uit de groep der favorieten. In de achtergrond kijken de renners vooral naar Cadel Evans, die als leider zijn verantwoordelijkheid dient te nemen. De Australiër is echter niet bereid om kilometerslang op kop te sleuren, waardoor het tempo regelmatig stokt. Valverde en Szmyd profiteren optimaal en bouwen hun voorsprong uit naar meer dan twee minuten. De twee koplopers beginnen gezamenlijk aan de laatste oplopende kilometer.

Valverde lijkt op dat moment al zeker van de gele trui, terwijl Szmyd dé kans krijgt om zijn allereerste overwinning als professional te boeken. Maar dan kijkt Szmyd opvallend lang naar zijn derailleur, staat plotsklaps stil en is Valverde alleen net voor het aansnijden van de laatste steile bocht. De Spanjaard kijkt echter achterom, ziet een paniekerige Szmyd naderen en besluit dan ostentatief zijn benen stil te houden. De Pool sluit weer aan, gaat op en over de renner van Movistar en balt zijn rechtervuist. De eerste profzege is binnen, na een cadeautje van Valverde?

“Nee, ik heb de zege niet zomaar gekregen. We hebben niet eens gepraat. We zijn allebei sportmannen en begrepen elkaar goed”, zo laat Szmyd weten in het flashinterview. Valverde vult aan: “De zege was geen cadeau. Szmyd had de benen om te winnen. Ik heb hem bedankt voor zijn hulp. Meer moet je er niet achter zoeken.”

Beelden 5e etappe Dauphiné Libéré 2009

2011: Joaquim Rodríguez fietst frustraties van zich af op Collet d’Allevard, Gesink tweede

Met een vingertje in de lucht vierde Joaquim Rodríguez zijn overwinning op Collet d’Allevard, daar waar in 2011 de streep lag van de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné. De Catalaanse klimmer wist eindelijk weer eens een wielerwedstrijd te winnen, na een toch wel frustrerend tweede seizoen bij Katusha. Natuurlijk, Rodríguez won in het voorjaar een rit in de Ronde van het Baskenland, haalde podiumplaatsen in de Amstel Gold Race en Waalse Pijl en werd vierde in de Giro d’Italia, maar kende ook blessureleed en kampte tijdens de Giro met bronchitis.

De explosieve klimgeit rijdt echter wel met superbenen rond in Zuid-Frankrijk, maar grijpt in Saint-Pierre-de-Chartreuse en Les Gets nog naast de ritzege. In de eerste grote bergetappe naar Collet d’Allevard laat Purito echter niets aan het toeval over. Team Sky (en vooral een ijzersterke Edvald Boasson Hagen) rijdt een moordend tempo voor kopman en leider Bradley Wiggins, maar de Brit wordt op de slotklim bestookt door Alexander Vinokourov. De Kazach valt aan en weet zodoende een gaatje te slaan, maar krijgt al snel het gezelschap van Rodríguez.

De twee renners blijven niet lang bij elkaar, aangezien Vinokourov niet in staat blijkt om het strakke tempo van Rodríguez te volgen. De Spanjaard is de sterkste klimmer op de tien kilometer lange slotklim en weet al snel een voorsprong van een halve minuut bij elkaar te fietsen. De koploper blijft uit de greep van eerste achtervolgers Robert Gesink, Jurgen Van den Broeck en Christophe Kern en boekt zijn tweede zege van het seizoen. Gesink laat met een tweede plaats zien klaar te zijn voor de Tour de France, Wiggins (zesde op 54 seconden) weet de gele trui te behouden met het oog op de afsluitende bergrit naar La Toussuire.

Beelden 6e etappe Critérium du Dauphiné 2011

2015: Romain Bardet schuwt risico’s niet tijdens solozege naar Pra-Loup

De wat oudere wielerfan weet ongetwijfeld dat in Pra-Loup de Tourhegemonie van Eddy Merckx werd doorbroken. De Belg leek in 1975 op deze klim naar zijn zesde Tourzege te fietsen, maar kwam er zichzelf ongenadig hard tegen en verloor de gele trui definitief aan Bernard Thévenet. Dergelijke taferelen krijgen we veertig jaar later niet te zien, maar de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné kent wel degelijk een spetterende finale met een gedroomde winnaar. Althans, voor alle Franse wielerfans die zich op de top hadden verzameld om hun helden aan te moedigen.

Op de voorlaatste klim van de dag – de Col d’Allos – begint het echte spektakel tussen de favorieten. De mannen van Team Sky besluiten het tempo flink op te drijven, maar zien vlak voor de top Romain Bardet wegspringen uit de favorietengroep. De Fransman kent het parcours op zijn duimpje en neemt de nodige risico’s in de afdaling, in de hoop de ideale lijnen te vinden. De voorsprong van Bardet loopt op tot maar liefst anderhalve minuut en even later begint de renner van AG2R La Mondiale met een mooie voorsprong aan de beklimming naar Pra-Loup.

De Sky-trein ontwikkelt op de slotklim een moordend tempo in dienst van Chris Froome, maar de voorsprong van Bardet is groot genoeg. De Franse lefgozer houdt een halve minuut over aan de streep en zegeviert voor eigen volk na een masterclass waaghalzerij in de afdaling van de voorlaatste col. Tejay van Garderen komt als tweede over de meet en is met nog drie etappes te gaan de nieuwe leider.

Beelden 5e etappe Critérium du Dauphiné 2015

2017: Jakob Fuglsang onttroont Porte op Plateau de Solaison en wint Dauphiné

Het Critérium du Dauphiné eindigde in 2017 met een korte en zeer venijnige etappe van 115 kilometer, met onderweg vier cols en als toetje de slotklim naar het Plateau de Solaison. Richie Porte was de grote favoriet voor de eindzege, maar de Australiër werd al op de eerste klim van de dag (Col de Saisies) bestookt door zijn voormalige kopman Chris Froome. De Brit probeerde nog een keer de wedstrijd op zijn kop te zetten en was de aanstoker van een knotsgekke etappe door de Alpen, met een geïsoleerde Porte die meerdere aanvallen moest pareren.

Op de Col de Aravis keken Porte en Froome vooral naar elkaar. Die laatste hield zijn benen stil en weigerde ook maar een meter op kop te rijden voor Porte, die lijdzaam moest toezien hoe Daniel Martin, Romain Bardet en Jakob Fuglsang wegreden én een mooie voorsprong wisten uit te bouwen. Tot overmaat van ramp moest Porte vlak voor de top passen bij een versnelling van Froome. De drievoudig Tourwinnaar reed in een ruk naar het groepje-Fuglsang en begon aan een ziedende achtervolging op Alejandro Valverde en Fabio Aru, die helemaal vooraan reden.

De eenzame Porte begon met één minuut achterstand op de groep-Froome aan de slotklim naar het Plateau de Solaison en leek uitgeteld voor de eindzege, maar de renner van BMC trok plots alle registers open in een poging zijn trui te redden. De gele man knabbelde aan zijn achterstand, reed weer even virtueel in het geel en wist een stilvallende Froome zelfs weer bij te halen en achter te laten richting de top. De eindzege ging echter met tien seconden naar een ontketende Fuglsang, die iedereen wist te lossen op de slotklim en solo over de streep kwam.

Porte was na afloop niet blij met het optreden van enkele renners. “Enkele coureurs zagen mij duidelijk liever verliezen dan winnen. Hoe er werd gereden, zal ik niet vergeten. Dit neem ik mee naar de Tour.”

Beelden slotrit Critérium du Dauphiné 2017

