Dit gebeurde er in de wielerwereld op 1 juli

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 1 juli?

1987: Jelle Nijdam pakt geel in proloog door West-Berlijn

In de herfst van 1985 wordt bekendgemaakt dat twee jaar later de Tour de France in West-Berlijn van start gaat ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad. Dat heeft veel voeten in de aarde, omdat de organisatie over Oost-Duits grondgebied richting Frankrijk wil koersen maar de autoriteiten van de DDR weigeren de karavaan over haar terrein te laten rijden. Uiteindelijk wordt besloten dat na de proloog en de eerste twee ritten in lijn de renners per vliegtuig van West Berlijn naar West-Duitsland worden gebracht, waar in Frankfurt de rittenkoers dan verdergaat.

Als alle plooien zijn gladgestreken, kan de ronde op woensdag 1 juli beginnen. In de beroemde winkelstraat Kurfürstendamm is een proloog van 6,1 kilometer uitgetekend met het startpodium voor de iconische Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Negentien Nederlanders staan in 1987 aan de start en Jelle Nijdam is één van hen. De 23-jarige renner uit de Superconfex-ploeg van Jan Raas kan vertrouwen putten uit de prologen die hij dat jaar al heeft gereden: winst in zowel de Vierdaagse van Duinkerken, de Tour de l’Oise en de Ronde van Zweden.

Nijdam zet de tijd stil na 7:06, goed voor een gemiddelde snelheid van 51,453 per uur, en is drie seconden sneller dan de Poolse specialist Lech Piasecki. Dan moet hij afwachten wat de overige renners doen. Maar onder anderen Jean-François Bernard en Stephen Roche bijten de tanden stuk op de tijd van de Nederlander. Als uiteindelijk niemand sneller blijkt, kan Nijdam opgelucht adem halen en is hij verzekerd van de etappezege. Na afloop krijgt hij een garderobe aan truien uitgereikt: naast het geel, ook het groen, het wit en de kleurige lapjestrui.

Beelden proloog Tour de France 1987

Uitslag proloog Tour de France 1987

1989: Erik Breukink is de snelste in Luxemburgse proloog

In 1989 begint de Tour de France met een proloog in Luxemburg. Vanuit het stadscentrum loopt de route naar de Pabeierbierg, waar de renners 900 meter moeten klimmen aan een percentage van bijna acht procent. Vanaf de top rijden de renners terug naar het stadshart. Erik Breukink had al de klimtijdrit van de Ronde van Romandië gewonnen en behoort opnieuw tot de favorieten. Het parcours blijkt de 25-jarige klassementsrenner van Panasonic op het lijf geschreven en hij wint met zes tellen verschil met Laurent Fignon, Sean Kelly en Greg LeMond. Verliezer van de dag wordt titelverdediger Pedro Delgado. De Reynolds-kopman, twee maanden eerder winnaar van de Vuelta a España, verschijnt te laat op het startpodium, waardoor hij al gelijk tegen een achterstand van bijna drie minuten aankijkt. Zijn Tour lijkt bij voorbaat verloren.

Beelden proloog Tour de France 1989

Uitslag proloog Tour de France 1989

1990: Frans Maassen snelste vluchter in Futuroscope

De Tour de France begint in 1990 met een tweedaags verblijf in toeristenoord Futuroscope, dat bekendstaat om het futuristische karakter van de gebouwen en woningen. Thierry Marie, uit de Castorama-ploeg van Cyrille Guimard, zegeviert in de proloog met vier seconden verschil met Greg LeMond en Raúl Alcalá. Een dag later begint het echte werk met een rit in lijn. Steve Bauer, Claudio Chiappucci, Frans Maassen en Ronan Pensec slaan na zes kilometer de handen ineen en mogen meer dan tien minuten wegrijden.

Naar het zich laat aanzien is het peloton meer bezig met de ploegentijdrit van later die dag en dus wordt er niet gereageerd, ondanks de aanwezigheid van met name Bauer, in 1988 nog de nummer vier in de Tour, en Pensec. Maassen rondt de spectaculaire vlucht af met de etappezege door zijn medevluchters af te troeven in de sprint. Bauer neemt het geel over, terwijl de Nederlander uit de Buckler-ploeg van Jan Raas opschuift naar de tweede plaats op twee tellen van de Canadees.

Maassen hoopt in de ploegentijdrit een gooi te kunnen doen naar het geel, maar zijn ploegleider Raas is voorzichtig. Een jaar eerder waren zijn renners immers slechts zes seconden sneller dan Bauers ploeg 7 Eleven. Deze keer zijn de rollen zelfs omgedraaid. 7 Eleven eindigt als zesde en is acht seconden sneller dan Buckler. Maassen baalt, want in plaats van dat hij de leiderstrui kan overnemen ziet hij Bauer juist uitlopen in het klassement.

Beelden 1e etappe (deel A) Tour de France 1990

Uitslag 1e etappe (deel A) Tour de France 1990

2006: Hushovd wint in Straatsburg na bewogen aanloop

Het dondert en knettert boven de wielerwereld als in 2006 de Tour de France op het punt staat te beginnen. Favorieten Jan Ullrich, Tourwinnaar in 1997, Ivan Basso en Francesco Mancebo worden een dag voor de start naar huis gestuurd omdat ze betrokken zouden zijn bij Operación Puerto, de dopingzaak rond de Spaanse arts Eufemiano Fuentes. Hun namen komen voor op een door de Spaanse justitie geopenbaarde lijst met verdachten. De Tourdirectie haalt ook de Astana-ploeg van de startlijst omdat vijf van de negen renners bij de affaire betrokken zijn.

Ondanks de bewogen aanloop gaat de Tour op 1 juli ‘gewoon’ van start in Straatsburg, waar in een proloog over 7,1 kilometer wordt gestreden om de eerste gele trui. In warme omstandigheden snelt Thor Hushovd naar de eerste gele trui. Een jaar na het winnen van zijn eerste groene trui zet de 28-jarige Noor 8:17 op de tabellen, waarmee hij nummer twee George Hincapie een fractie voorblijft. David Zabriskie wordt op vier seconden derde. Beide Amerikanen worden jaren later uit de uitslag geschrapt na dopingbekentenissen.

Beelden proloog Tour de France 2006

Uitslag proloog Tour de France 2006

2018: Mathieu van der Poel verovert Nederlandse wegtitel

Het is zonnig en warm als het peloton in 2018 door de straten van Hoogerheide op de rood-wit-blauwe kampioenstrui jaagt. Een kleine kopgroep rijdt lange tijd voorop, terwijl in het peloton de grotere ploegen de boel onder controle houden. Mathieu van der Poel keuvelt in de achterhoede wat met oudere broer David. De 23-jarige alleskunner heeft eerder in het jaar al de Boucles de la Mayenne en de Ronde van Limburg gewonnen en is met ambities van start gegaan in het NK over de geboortegrond van zijn vader Adrie.

Als het verschil op ruim 55 kilometer van de streep met de kopgroep is teruggelopen tot om en nabij een minuut, opent de jongste Van der Poel de finale. De vroege vlucht wordt gegrepen en een groep van 25 renners blijft over. Vijftien kilometer verder versnelt hij opnieuw en kunnen nog slechts drie man hem volgen. In de laatste kilometers worden de aanvallers teruggepakt. Toch blijkt Van der Poel niet verslagen. Ramon Sinkeldam gaat als eerste de eindsprint aan, maar de Corendon-renner wringt zich door een schier onmogelijk gaatje en trekt de zege naar zich toe.

Hij volgt daarmee het voorbeeld van zijn vader Adrie, die in 1987 de nationale driekleur mee naar huis nam uit het Limburgse Geulle. Dit is toch wel een heel speciale zege”, vertel de winnaar na afloop in het interviewtentje in de buurt van de aankomstlijn. Zijn overwinning in blijkt de opmaat naar een zeldzame trilogie, want nadat hij zich een half jaar eerder in Surhuisterveen ook al tot nationaal kampioen veldrijden had gekroond, volgt later in juli in Apeldoorn ook de nationale titel mountainbiken.

Verslag NK wielrennen 2018

Beelden NK wielrennen 2018

Uitslag NK wielrennen 2018

