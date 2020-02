Dit gaat er veranderen in de wereldbeker veldrijden zondag 9 februari 2020 om 13:45

Opnieuw grote veranderingen in de wereldbeker veldrijden. Na de wedstrijdkalender gaan nu ook de regels op de schop en dat heeft grote gevolgen voor de Belgen.

De nieuwe reglementen die de UCI wil invoeren zijn in het nadeel van de Belgische mannen. Nu is het zo dat alle renners in de top-50 van de UCI-ranking automatisch mogen deelnemen in wereldbeker-wedstrijden. In Hoogerheide – twee weken geleden – resulteerde dat in niet minder dan twintig Belgische crossers aan de start bij de elite heren.

In de nieuwe regels wordt dat aantal beperkt tot maximaal twaalf. Alleen de beste acht renners uit de ranking zullen gegarandeerd mogen starten. Wie de vier andere startplekken krijgen bepaalt de bondscoach.

