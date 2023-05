Directeur Sloveense wielerbond betwijfelt of Evenepoel corona heeft: “Remco wordt overschat”

Een opvallende uitspraak van Martin Hvastija, de directeur van de Sloveense wielerbond. De oud-wielrenner heeft gezegd niet zeker te weten of Remco Evenepoel wel echt corona heeft. “Ik beoordeel niet wat waar is en wat niet. Maar tot ze me het bewijs tonen, weet ik niet of ik dit allemaal moet geloven”, waren zijn woorden in een podcast van RTVSLO, de Sloveense publieke omroep.

Hvastija baseert zijn vermoedens vooral op de prestaties van Evenepoel in de etappe naar Fossombrone. De wereldkampioen moest hier onder meer Primoz Roglic – net als Hvastija een Sloveen – laten gaan en verloor uiteindelijk veertien seconden op de kopman van Jumbo-Visma. Een dag later testte Evenepoel positief op corona. “In de enige etappe tot nu toe waar Roglic en Evenepoel elkaar konden bestoken was Remco niet zoals hij had moeten zijn. We zullen nooit weten waarom, maar mijn stelling is dat zijn vorm al aan het afnemen was.”

Voordat Evenepoel corona kreeg, kwam hij in de vierde etappe van de Giro d’Italia ook nog twee keer ten val. Dat had de Belg volgens Hvastija aan zichzelf te wijten. “Gelukkig kwam hij zonder ernstige verwondingen weg, daar het was zijn eigen schuld. De eerste keer lag hij op de grond door een hond. Maar dat beest kwam helemaal niet in aanraking met Evenepoel. En ook toen hij een tweede keer viel, was dat volledig zijn fout. Dus veel excuses heeft hij niet.”

“Remco wordt vooral overschat door het Belgische publiek”

Nu Evenepoel uit de Giro d’Italia is gestapt, kan hij zich mogelijk klaar gaan stomen voor zijn debuut in de Tour de France. Volgens Hvastija heeft hij daar echter weinig te zoeken. “Remco wordt vooral overschat door het Belgische publiek. Op dezelfde leeftijd had Tadej Pogacar al twee eindzeges in de Tour op zak. Remco is niet zo héél jong meer. Als hij naar de Tour gaat, komt hij daar niet alleen Pogacar maar ook Jonas Vingegaard tegen. Ik geloof niet dat hij zich hierop kan voorbereiden en competitief zou kunnen zijn.”

Lees ook: Ploegdokter Evenepoel kwaad: “Kans op besmetting had verkleind moeten worden”