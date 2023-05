Ploegdokter Evenepoel kwaad: “Kans op besmetting had verkleind moeten worden”

Yvan Vanmol heeft kritiek op de organisatie van de Giro d’Italia. Volgens de ploegdokter van Soudal-Quick Step is er niet genoeg gedaan om coronabesmettingen tegen te gaan. Afgelopen zondag testte klassementsleider Remco Evenepoel positief op het virus, waarna de wereldkampioen de wedstrijd verliet.

Vanmol, die zelf niet aanwezig is in de Giro, leeft mee met Evenepoel. “Remco is erg ongelukkig”, zegt de ploegdokter tegen Sporza. “Je doet zoveel opofferingen, maar door nalatigheid en gebrek aan professionalisme van de organisatie moet je uit de Giro stappen als leider.”

Persconferentie

In de eerste dagen ging er al het nodige mis, volgens Vanmol. “Een persconferentie in een kleine zaal, vol met mensen: dat kan niet. Ja, dit maakt me kwaad. Het is de kroniek van een aangekondigde dood, want er waren voor de Giro al die besmettingen bij Jumbo-Visma. Er waren al vragen naar de organisatie om bijvoorbeeld de persconferenties via videocall te doen, maar dat was blijkbaar onmogelijk. Ik zeg niet dat de besmettingen van Remco en Ganna vermeden hadden kunnen worden, maar de kans had toch sterk verkleind moeten worden.”

“Deze problemen zullen bovendien ook straks in de Tour en de Vuelta voorkomen. Er moeten duidelijke protocollen komen. Niet dat het zo streng moet zijn als enkele jaren geleden, maar men moet rond de tafel gaan zitten, ook met de ploegartsen.”

“Correct medisch gehandeld”

De klachten van Evenepoel zelf zijn op dit moment niet heel ernstig, vertelt Vanmol. “Fysiek is Remco in die mate oké dat hij niet meer heeft dan een serieuze verkoudheid. Maar dat is inderdaad meer dan voldoende om iemand uit koers te houden.” De dokter vindt dan ook niet dat zijn ploeg Soudal Quick-Step te voorzichtig is geweest. “We hebben gewoon correct medisch gehandeld. Het is al heel dit seizoen ons beleid om bij de minste symptomen te testen.”

“De risico’s na infectie zijn nog altijd te groot om er licht over te gaan. We kunnen niet zeggen dat Remco geen last had van de ziekte. Remco’s waarden waren duidelijk minder dan de vorige dagen. We mogen dit niet minimaliseren. Bovendien kan hij ook andere collega’s besmetten.”

