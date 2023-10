woensdag 4 oktober 2023 om 19:08

Directeur KNWU reageert met ’teleurstelling, onbegrip en verbazing’ op rigoureus besluit politie

Het nieuws dat de Politie Noord-Nederland vanaf 2024 stopt met de inzet van motoragenten bij wielerkoersen is bij de KNWU hard binnengekomen. Directeur-bestuurder Maurice Leeser heeft in een statement verontwaardigd gereageerd. “We hebben vanuit de KNWU met teleurstelling, onbegrip en verbazing kennisgenomen van dit besluit”, zegt hij.

“Het plotselinge autonome besluit van de politie Noord-Nederland betekent onder meer dat onder andere de Ronde van Drenthe, de Elfstedenrace of een herhaling van het EK wielrennen in de toekomst niet meer kan plaatsvinden. Tenzij natuurlijk de Wegenverkeerswet zodanig wordt aangepast”, gaat Leeser verder. “Dat onder andere de inzet van verkeersregelaars op burgermotoren mogelijk wordt gemaakt.”

De KNWU-directeur is vooral verbaasd omdat ‘goed en oplossingsgericht’ gesproken wordt met de Landelijke Politie over de inzet van agenten tijdens wielerwedstrijden in 2024. “Daarnaast heeft de minister aan de Tweede Kamer beloofd dat eerst de uitkomsten van de pilots aangaande inzet van motorbegeleidingsteams wordt afgewacht, alvorens verdere besluiten worden genomen”, doelt Leeser op burgermotards.

“Daarnaast zijn wielerkoersen onderdeel van het cultureel erfgoed van Nederland en bepaalt een gemeente, als vergunningverlener, of een wielerkoers wel of niet doorgang kan vinden.”

‘Open en transparant proces’

“De vraag rijst dan ook hoe besluitvorming binnen een Rijksoverheidsorganisatie in het algemeen en de Landelijke Politie in het bijzonder plaatsvindt”, klinkt het vanuit de KNWU. Volgens Leeser geldt binnen die organisaties dat de politiek daarover beslist. “Het open bestuur kan niet zomaar bepaalde (wettelijke) taken afstoten.”

De KNWU geeft wel aan het – ondanks het besluit van de Politie Noord-Nederland – in gesprek blijft met de Landelijke Politie over 2024. “In onze ogen blijft het faciliteren van grote wielersportevenementen op de weg een medeverantwoordelijkheid van de politie”, zegt Leeser. “Belangrijk is in ieder geval dat we goed en tijdig onderling met elkaar in gesprek zijn, eenheid van beleid plaatsvindt en dat we open en transparant proces voeren.”