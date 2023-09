vrijdag 29 september 2023 om 15:13

VOW verbaasd en teleurgesteld over besluit politie

De Vereniging Organisatoren van Wielerwedstrijden heeft verbaasd en teleurgesteld gereageerd op het voornemen van de Politie Noord-Nederland om vanaf 2024 volledig te stoppen met motorbegeleiding bij wielerwedstrijden. Zonder begeleiding van motoragenten is het niet mogelijk om wedstrijd op de weg te organiseren.

“In de Noordelijke provincies heeft de politie recent bekend gemaakt dat wielerwedstrijden niet langer ondersteund worden door de politie”, schrijft de VOW in een persreactie. “Als VOW, Vereniging Organisatoren van Wielerwedstrijden, zijn we verbaasd en teleurgesteld over dit bericht.”

“Verbaasd omdat we al jaren in goede samenwerking met de politie zoeken naar goede alternatieven. Eerder dit jaar heeft de minister van Sport ook laten weten mee te willen werken aan deze zoektocht. Een van de oplossingen is het (deels) vervangen van de motoragenten door goed opgeleide vrijwillige MotorVerkeersregelaars. Om dit goed te regelen is een wetswijziging noodzakelijk. Zolang die er niet is blijft politie-inzet noodzakelijk.”

“Als die inzet wegvalt is dat het einde van de wegwielersport in Nederland. Dan komen prachtige wedstrijden met tradities van soms wel meer dan 50 jaar te vervallen. Dat kan toch niet waar zijn.”