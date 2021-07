Dimitri Claeys keert terug naar Intermarché-Wanty-Gobert

Dimitri Claeys heeft alvast nog een jaar extra werkzekerheid in de WorldTour. De intussen 34-jarige Gentenaar verruilt Qhubeka NextHash voor Intermarché-Wanty-Gobert. Volgens onze bronnen ondertekent hij er een contract voor één jaar.

Qhubeka NextHash heeft nog steeds geen zekerheid over zijn bestaansrecht in 2022. Met als gevolg dat de renners van het Zuid-Afrikaanse team stilaan op zoek gaan naar een alternatief. Dimitri Claeys heeft dat gevonden bij Intermarché-Wanty-Gobert, de ploeg waar hij ook in 2016 al aan de slag was.

Na een prima seizoen verhuisde Claeys naar Team Cofidis, waar hij vier jaar bleef. Dit jaar trok hij dus naar Qhubeka NextHash. Claeys, ook dit jaar bezig aan een constant seizoen, weliswaar zonder uitschieters, zou er naar verluidt een overeenkomst voor één jaar tekenen.