Dimension Data-baas: “Misselijkmakend om Dlamini zo te zien lijden” vrijdag 27 december 2019 om 18:30

Dimension Data is in een persbericht uitgebreid ingegaan op de aanhouding van haar renner Nic Dlamini in Nationaal park Tafelberg, Zuid-Afrika. De ploeg bevestigde dat de renner daarbij zijn linkerbovenarm heeft gebroken.

“Ik was verbijsterd en ontsteld na het zien van de video van Nicolas op social media”, zegt teambaas Douglas Ryder. “Eerlijk gezegd kreeg ik een misselijk gevoel bij het zien van een jongeman die ik zo goed ken en die onnodig leed. De manier waarop hij werd behandeld is gewoon niet acceptabel.” Dlamini is na het incident, dat op film vastgelegd werd door een collega-fietser, naar het ziekenhuis gebracht, waar röntgenfoto’s zijn gemaakt en waar de breuk werd vastgesteld. Daarna werd hij naar een ander lokaal ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling.

Dimension Data heeft ook het statement van SANParks onder ogen gekregen. Volgens de ploeg schetsen de beelden van de ooggetuige duidelijk de loop van de gebeurtenissen, waarbij Dlamini zijn verwonding opliep. Het team vraagt SANParks om op te treden tegen de betrokken handhavers en zich te verontschuldigen bij zowel Dlamini als de ooggetuige, die geïntimideerd werd tijdens het filmen. “Na de enorme respons op dit incident is het duidelijk dat SANParks met de fietsgemeenschap in Kaapstad moet samenwerken om een positieve relatie voor de toekomst te smeden.”