Dijbeenblessure houdt Julien Simon uit Tour de France maandag 17 augustus 2020 om 13:04

Julien Simon moet de Tour de France noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. Bij een val in La Route d’Occitanie liep de Franse renner van Total Direct Energie een spierbeschadiging in een dijbeen op, die onvoldoende is genezen.

Simon was in de openingsetappe van La Route d’Occitanie gevallen, wat een vroegtijdig einde van zijn deelname aan de Franse ronde betekende. In het ziekenhuis kwamen geen breuken aan het licht, maar wel hield hij aan zijn valpartij een grote blauwe plek over op zijn dijbeen. In eerste instantie werd gedacht dat hij morgen, in de Tour du Limousin, weer kon koersen.

Maar vandaag werd bekend dat een echo uitwees dat de Franse renner een spierbeschadiging had opgelopen die onvoldoende genezen bleek. Daardoor moet hij drie à vier weken rust houden en mist daardoor de Tour du Limousin, maar ook de Franse nationale kampioenschappen en de Tour de France waaraan hij voor de achtste keer kon deelnemen.