dinsdag 23 januari 2024 om 19:48

Ervaren Fransman Julien Simon (TotalEnergies) bezig aan laatste seizoen

Julien Simon zal eind dit jaar een punt zetten achter zijn wielercarrière. De 38-jarige Fransman, die sinds 2020 uitkomt voor TotalEnergies, heeft dit aangekondigd op social media.

Simon is inmiddels al begonnen aan zijn laatste seizoen in het wielerpeloton, aangezien hij met de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 en de Ruta de la Cerámica al twee wedstrijden in de benen heeft. “Ik begin met de nodige emoties aan mijn zeventiende en laatste profseizoen. Ik ben nog wel zeer gemotiveerd om mooie dingen te bereiken met de ploeg”, aldus Simon.

De Franse heuvelspecialist begon zijn professionele wielercarrière in 2008 bij Crédit Agricole en reed vervolgens voor Saur-Sojasun (2009-2013), Cofidis (2014-2019) en momenteel TotalEnergies (2020-nu). Simon reed in zijn carrière geregeld in dienst van anderen, maar kan zelf ook pronken met een mooie erelijst.

Dertien profzeges

Simon boekte tot op heden dertien profoverwinningen. Zijn eerste, de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika, kwam er in 2011. Op zijn erelijst staan ook twee etappezeges in de Ronde van Catalonië en onder meer de Grand Prix de Wallonie, Grand Prix du Morbihan (3x) en de Tour du Finistère (2x). Zijn laatste (drie) zeges boekte hij nog twee jaar geleden.