Julien Simon voor de tweede keer eindwinnaar Coupe de France

Julien Simon heeft de Coupe de France gewonnen. In de Tour de Vendée, de laatste wedstrijd van het regelmatigheidsklassement, eindigde de 36-jarige renner als negende. Dat was genoeg om zijn leidende positie te verdedigen.

Simon dankt zijn zege vooral aan een uitstekende maand mei, waarin hij zowel de Grand Prix du Morbihan als de Tour du Finistère op zijn naam schreef. De afgelopen weken behaalde hij nog toptienplaatsen in La Polynormande, de Grand Prix de Fourmies en de Grand Prix d’Isbergues. “Het was al een van mijn beste seizoenen, maar de Coupe de France winnen is de kers op de taart”, zei de renner van TotalEnergies tegen Le Télégramme.

In 2014 wist Simon de uit louter Franse wedstrijden bestaande competitie ook al te winnen. “Deze was moeilijker om binnen te slepen. Het niveau was hoger. In 2014 konden alleen Franse renners punten scoren, nu deed iedereen mee. Een zege in een algemeen klassement geeft niet de adrenaline van een dagzege, maar ik ben heel blij met dit succes.”

Simon, die Dorian Godon opvolgt op de erelijst, mocht na de Tour de Vendée tweemaal op het podium komen. Hij was niet alleen de individuele winnaar van de Coupe de France, maar behaalde met TotalEnergies ook de zege in het ploegenklassement.

Eindstand Coupe de France 2022

1. Julien Simon (TotalEnergies) – 161 punten

2. Amaury Capiot (Arkéa- Samsic) – 133

3. Marc Sarreau (AG2R Citroën Team) – 129

4. Luca Mozzato (B&B Hotels – KTM) – 118

5. Clement Venturini (AG2R Citroën Team) – 112

6. Bryan Coquard (Cofidis) – 107

7. Matis Louvel (Arkéa-Samsic) – 100

8. Sandy Dujardin (TotalEnergies) – 89

9. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) – 85

10. Axel Zingle (Cofidis) – 82