Alex Aranburu wint tweede etappe Tour du Limousin en grijpt leiding

De tweede etappe van de Tour du Limousin is gewonnen door Alex Aranburu. De Spanjaard van Movistar was na bijna 185 kilometer de snelste in een chaotische massasprint in de straten van Ribérac. Door de bijbehorende bonificatieseconden is Aranburu ook de nieuwe leider in de Franse rittenkoers.

Het menu van de tweede etappe in de Tour du Limousin bestond uit een relatief vlakke etappe met onderweg drie klimmetjes: de Côte des Basses Veyrinas (1,5 km aan 4,6%), de Côte de Siorac (1 km aan 5,0%) en de Côte du Colombier (3,1 km aan 3%). De top van die laatste heuvel lag op meer dan twintig kilometer van de streep.

Twee renners van kleine Franse ploegen kleurden de etappe. Maxime Urruty (Nice Métropole Côte d’Azur) en Maël Guegan (U Nantes Atlantique) kregen meer dan zeven minuten voorsprong van het peloton. Daar maakten de sprintersploegen zich weinig zorgen.

Vooral UAE Emirates en TotalEnergies deden daar het kopwerk, in dienst van respectievelijk Fernando Gaviria, Matteo Trentin en klassementsleider Julien Simon. Door een serieuze tempoversnelling werden de vluchters in de laatste tien kilometer ingerekend. Urruty was de laatste dappere strijder, voor hem viel het doek zeven kilometer voor de finish.

Aranburu staat op uit de chaos

De verwachte massasprint kwam er. De sprinters werden door hun ploegen naar voren gebracht in de technische finale. Geen enkel treintje kon het verschil maken, waarna het Aranburu was die met enkele krachtige pedaalslagen de massasprint wist te winnen. De Movistar-renner scoort met zijn ritzege 14 belangrijke UCI-punten in de strijd tegen degradatie uit de WorldTour.

Eduard-Michael Grosu werd tweede achter Aranburu, voor Clément Venturini. De top-5 werd vervolledigd door Matteo Trentin en Iván Garcia. Aranburu had dubbel feest, want door zijn zege en de bijbehorende boni’s is hij de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij staat vier seconden voor Julien Simon, van wie hij de leiderstrui overneemt.