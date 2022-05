‘Diego Ulissi verlengt contract bij UAE Emirates’

Diego Ulissi wordt in de wandelgangen in verband gebracht met de nieuwe wielerploeg van ex-renner Davide Cassani, maar volgens La Gazzetta dello Sport zal de 32-jarige Italiaan binnenkort ‘gewoon’ zijn contract verlengen bij UAE Emirates.

Ulissi kiest dus voor een langer verblijf bij zijn huidige ploeg, zo meldt de Italiaanse sportkrant. De ervaren Italiaan koerst al lang voor UAE Emirates en was de voorbije jaren zeer succesvol voor de ploeg van teammanager Mauro Gianetti. Ulissi was dit seizoen nog de beste in de GP Industria en reed naar top 1o-noteringen in de GP La Marseillaise, Ster van Bessèges, Trofeo Laigueglia en de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Ulissi, die momenteel bezig is aan de Giro d’Italia, werd de voorbije maanden genoemd als een (mogelijke) versterking voor de nieuwe ploeg van Davide Cassani. Die laatste zou binnen afzienbare tijd een nieuw Italiaans ProTeam presenteren. Cassani wil in 2023 met een ‘Made in Italy’ ploeg aan het seizoen beginnen: een team met Italiaanse sponsoren, fietsen en renners. Door de naam van Ulissi kan nu een streep.

Matteo Trentin, een andere sterkhouder binnen UAE Emirates, lijkt ook zijn aflopende verbintenis te verlengen.