Diego Maradona, KNWU, Owain Doull

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer reacties uit de wielersport op het overlijden van voetballer Diego Maradona, een nieuwe voorzitter voor de KNWU-commissie wegsport en Owain Doull, die een verdwaald hondje helpt.

Wielrenners rouwen om overleden Diego Maradona

Voetballegende Diego Maradona is woensdag op 60-jarige leeftijd overleden, nieuws dat als een lopend vuurtje ook de wielersport spoedig bereikte. De Argentijnse oud-sterspeler was meermaals te gast bij de koers, onder meer in de Dubai Tour. “Ik weet niet of we vanaf vandaag twee goden in de hemel hebben of dat de duivel de hel moet delen met deze godheid! Waar je ook bent, leer ze voetballen! Rust zacht, Diego”, schreef ex-renner Joaquim Rodríguez op social media.

“Simpelweg een legende, rust zacht kanjer”, liet Valerio Agnoli, die vorig jaar zijn fiets aan de haak hing, weten. “Ciao Diego, rust zacht”, zette Filippo Pozzato op Instagram met daarbij een foto van Maradona in zijn periode bij Napoli. Ook onder meer de UEC en UCI-voorzitter David Lappartient eerden de overleden ex-voetballer. “Hij inspireerde velen en werd een sportlegende wiens naam de voetbalwereld oversteeg.”

KNWU benoemt nieuwe voorzitter commissie wegsport

De KNWU heeft John Waterreus benoemd tot voorzitter van de commissie wegsport. Daarin volgt de Limburger, die met zijn vrouw de Klimomloop van Ulestraten organiseert en ervaring heeft als districtsbestuurder, Auke Broex op. Die kon een nieuwe baan bij Jumbo-Visma niet combineren met zijn vrijwilligersfunctie bij de KNWU.

“Er is genoeg gaande waar de schouders onder gezet moeten worden”, laat Waterreus weten. “Ik denk bijvoorbeeld dat we meer moeten streven naar dezelfde hantering van reglementen in alle wielerdisciplines. Maar er zijn ook uitdagingen genoeg om het aantal wedstrijden voor vrouwen, jeugd, nieuwelingen en junioren op peil te houden.”

Ook de constatering dat er voortaan minder politiebegeleiding gaat zijn vraagt om oplossingen, zegt hij. “We zullen moeten regelen dat burgerbegeleiders hun plek in de verkeerswet krijgen, maar ook naar meer omlopen moeten omschakelen. Ik vind het leuk om die handschoen op te pakken en te helpen de wielersport te laten blijven bloeien.”

Owain Doull helpt verdwaald hondje

Iljo Keisse en Tiesj Benoot zijn niet de enige wielrenners met een dierenhart. Nadat zij een week geleden een gewonde ijsvogel redden, toonde Owain Doull (INEOS) zich maandag de kwaadste niet toen hij tijdens zijn fietstraining langs een verdwaald hondje reed. Hij stopte en maakte van zijn oordopjes een geïmproviseerde halsband, zodat de viervoeter naast de fiets mee kon lopen.

Even later herenigde de Britse renner, die afgelopen seizoen een etappe won in de Tour de La Provence, het hondje met zijn eigenaars bij een nabijgelegen boerderij. “Erin geslaagd om Bolt in een stuk veilig thuis te brengen”, schreef Doull op zijn social media. De beelden waren ook zijn ploeg niet ontgaan. “Niet alle helden dragen een cape. Geweldig gedaan Owain!”

Top Tip of the day, if you happen to find a lost dog while out on your bike headphones double up as a great lead. Managed to get Bolt home to his farm in one piece #Parkour #Bolt #walkies pic.twitter.com/PBIzZTqLhy — Owain Doull (@owaindoull) November 23, 2020