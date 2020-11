Iljo Keisse, WK Masters Cyclocross, olympische baanploeg Nieuw-Zeeland

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Iljo Keisse en Tiesj Benoot die een gewonde ijsvogel redden, het afgelaste WK Masters en de olympische baanploeg van Nieuw-Zeeland.

Keisse en Benoot redden gewonde ijsvogel

Iljo Keisse en Tiesj Benoot hebben hun dierenhart laten spreken. Tijdens een toer gisteren troffen zij onder een brug in het Oost-Vlaamse Eine een gewonde ijsvogel aan, die vermoedelijk door een auto was aangereden. Keisse stopte het vogeltje onder zijn trui en reed zo naar een vogelopvang in het noordelijker gelegen Merelbeke, net onder Gent.

Na een nachtje in het donker is de ijsvogel bijna volledig hersteld van zijn hersenschudding, laat de vogelopvang weten via social media. “Nog een klein beetje verder rusten en de vrijheid zal heel nabij zijn. Dank je wel aan Iljo en zijn kompaan die hun hart voor dieren hebben getoond, net zoals velen onder jullie ook doen.”

WK Masters Cyclocross in Mol afgelast

Het WK Masters Cyclocross in het Antwerpse Mol, dat gepland stond voor 16 en 17 januari, gaat niet door. De autoriteiten lieten de organisatie weten dat het evenement niet vergund kan worden vanwege het coronavirus. “Als organisator hebben we alle begrip voor deze beslissing. Het WK Masters mocht vorig jaar rekenen op 500 deelnemers tussen de 35 en 80 jaar en afkomstig uit 31 verschillende naties. In deze tijden was het onverstandig geweest om zo’n risico te nemen.”

De Zilvermeercross, die voor 16 januari op de kalender staat, gaat vooralsnog wèl door.

Nieuw-Zeeland maakt olympische baanploeg bekend

Het olympisch comité van Nieuw-Zeeland heeft aangekondigd welke renners naar de olympische baanwedstrijden in Tokio worden afgevaardigd. Onder de vijftien renners zijn ook Sam Webster en Ethan Mitchell, die vier jaar geleden tijdens de Spelen van Rio zilver pakten op de teamsprint, de huidige wereldkampioen puntenkoers Corbin Strong en de voormalige wereldkampioenen Aaron Gate, Campbell Stewart, Regan Gough en Jordan Kerby.

Vrouwen

Duuronderdelen

Bryony Botha – ploegenachtervolging, Madison (reserve)

Rushlee Buchanan – ploegenachtervolging, Madison

Holly Edmondston – ploegenachtervolging, Omnium

Jessie Hodges – Madison, Omnium (reserve), ploegenachtervolging (reserve)

Kirstie James – ploegenachtervolging, Sprint (n.t.b.)

Jaime Nielsen – ploegenachtervolging

Sprintnummers

Ellesse Andrews – Keirin, Sprint

Mannen

Duuronderdelen

Aaron Gate – ploegenachtervolging, Madison (n.t.b.), Omnium (n.t.b.)

Regan Gough – ploegenachtervolging

Jordan Kerby – ploegenachtervolging

Campbell Stewart – ploegenachtervolging, Madison (n.t.b.), Omnium (n.t.b.)

Corbin Strong – ploegenachtervolging, Madison (n.t.b.), Omnium (n.t.b.)

Sprintnummers

Sam Dakin – teamsprint, Keirin

Ethan Mitchell – teamsprint, Sprint

Sam Webster – teamsprint, Sprint, Keirin