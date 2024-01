maandag 1 januari 2024 om 08:06

Deze veldritten staan in januari en februari 2024 nog op het programma

De beste wensen voor het nieuwe jaar gaan ook gepaard met het bekijken van de agenda voor 2024. Traditioneel begint het veldritcircus het nieuwe jaar in Baal op het terrein van Sven Nys, maar welke andere grote crossen komen er nog aan dit seizoen? Elke week is er wel ergens een veldrit in januari of februari. WielerFlits zet de belangrijkste wedstrijden op een rij.

Resterende veldritkalender 2023-2024