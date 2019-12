Deze renners zitten nog zonder contract voor 2020

Het is kerstavond en dat betekent dat het jaar 2019 er bijna op zit. Een aantal renners hopen een dezer dagen op een cadeautje onder de kerstboom, want zij zitten voor het komende wielerseizoen nog zonder ploeg. WielerFlits doet een greep in de bak met contractloze renners, waarvan via ProCyclingStats bekend is dat ze nog zonder team zitten. En daar zitten een paar opvallende namen tussen!

Valerio Agnoli – 34 jaar

Na twaalf seizoenen komt er een einde aan het verbond tussen Valerio Agnoli en Vincenzo Nibali. De 34-jarige Italiaan reed zijn gehele carrière aan de zijde van De Haai van de Straat van Messina. Hij behoorde tot de entourage, het meubilair en menig grote ronde die Nibali wist te winnen. Agnoli maakte in 2004 zijn profdebuut bij Domina Vacanze, op amper 19-jarige leeftijd. Een jaar later zou hij in het shirt van Naturino-Sappore di Mare tijdens de Tour of Qinghai Lake zijn enige zege boeken. Vanaf 2008 kwam hij uit voor Liquigas en zou hij in het wiel van Nibali ook uitkomen voor Astana en – zijn laatste ploeg – Bahrain Merida.

Andrey Amador – 33 jaar

Opvallenderwijs zit ook Andrey Amador nog zonder (bekend) contract voor 2020. De 33-jarige Costa Ricaan met Russische roots begon zijn loopbaan in 2009 bij Caisse d’Epargne en reed vervolgens zijn gehele carrière onder de vleugels van Eusebio Unzué. Maar na tien jaar komt er een breuk tussen Amador en Movistar, ondanks een mondeling akkoord. Guiseppe Aquadro (de manager van Amador) en Unzué hebben knallende ruzie en daardoor werd de vanzelfsprekende contractverlenging afgeblazen. De nummer vier van de Giro d’Italia van 2015 hoeft echter niet te vrezen. Naar verluidt stapt Amador namelijk over naar Team Ineos.

Jan Bakelants – 33 jaar

Een hard gelag ook voor Jan Bakelants. De 33-jarige renner – geboren in Oudenaarde – kon na een jaartje niet rekenen op contractverlenging bij Team Sunweb. Nochtans werd hij eind 2018 gepresenteerd als een van de mannen die Tom Dumoulin moest helpen om een grote ronde te winnen. Hoe anders is dat een jaar later: Bakelants kon zelf geen resultaten neerzetten en zit zo na zijn profdebuut in 2008 (Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen) zonder ploeg. Herhaaldelijke vragen van WielerFlits over zijn toekomst brachten geen duidelijkheid. Zit de carrière van de voormalig etappewinnaar en geletruidrager in de Tour de France erop?

Ian Boswell – 28 jaar

Hoe gaat het met Ian Boswell? De 28-jarige Amerikaan reed sinds Tirreno-Adriatico geen enkele koers meer en dan houdt zijn ploeg Katusha-Alpecin er over een aantal dagen ook nog mee op. De rasklimmer leek een mooie toekomst tegemoet te gaan, maar na jarenlange dienst bij Team Sky concludeerde men dat Boswells groei gestagneerd was. Hij trok daarom naar de Zwitserse ploeg, maar daar kon de Amerikaan nog minder potten breken dan bij de Britse miljoenenploeg. Door de overname van Israel Cycling Academy staat Boswell nu op straat. Getuige zijn Instagram-account, is hij nog niet voornemens om te stoppen.

Conor Dunne – 27 jaar

De laatste drie jaar was Conor Dunne een opvallende verschijning in het profpeloton. De boomlange Ier meet namelijk twee meter vier en is daarmee een van de allerlangste renners in het circuit. Iedereen kent immers de foto van hem met Edwin Ávila, een van de kleinste coureurs van het peloton. Samen reden ze dit jaar overigens bij Israel Cycling Academy en voor beiden zat er geen langere samenwerking meer in, al koerst Ávila komend jaar voor de opleidingsploeg. Voor voormalig Iers kampioen Dunne zal dat vervelend zijn, want ook vorig jaar was hij na het stoppen van Aqua Blue Sport lang onzeker over een contract. Tovert hij nog een keer iets uit de hoge hoed?

Bernhard Eisel – 38 jaar

Schrik niet, maar al in 2001 maakte Bernhard Eisel zijn opwachting op het allerhoogste niveau. Hij debuteerde dat jaar voor Mapei-Quick Step. De inmiddels 38-jarige Oostenrijker zou zijn gehele carrière vervolgens bij WorldTour-ploegen rijden: Française des Jeux, T-Mobile, HTC-Columbia, Team Sky en de laatste vier seizoenen bij Dimension Data. Sinds de entree van Mark Cavendish in de sport, behoort Eisel tot de sprinttrein van de snelle Brit. Maar waar Cav volgend jaar voor Bahrain McLaren rijdt, is de Bernie contractloos. Zijn grootste triomf was in 2010 ook meteen zijn laatste: Eisel won toen Gent-Wevelgem.

Xianjing Lyu – 21 jaar

Als wielrennen nog meer aan populariteit in Azië – meer bepaald China – wil winnen, moeten WorldTour-ploegen goed opletten. Vergeet Meiyin Wang (die ook zonder contract zit) en voormalig Breakaway Killer Cheng Ji. De nieuwe sensatie heet namelijk Xianjing Lyu, een groot talent voor het rondewerk. SEG Racing Academy probeerde hem ooit al eens onder het Chinese regime weg te halen, zonder succes. Lyu (21) komt uit het mountainbiken en gaat zeker niet stoppen. Het seizoen 2020 staat voor hem in het teken van de Olympische Spelen, waar hij op die discipline wil scoren. In welk shirt hij rijdt, is alleen nog niet duidelijk.

Domenico Pozzovivo – 37 jaar

De wielerwereld is keihard. Na een sterk jaar kan Domenico Pozzovivo bij Bahrain Merida niet rekenen op een nieuwe verbintenis. Kan gebeuren, maar het pijnlijke is dat de pocketklimmer revalideert van een trainingsongeval in september. En dat terwijl hij voornemens was om terug te keren. De 37-jarige Italiaan is een goede ronderenner, getuige zijn twaalf top-20 noteringen in grote rondes. Daarvan eindige hij zeven keer bij de eerste negen, met een vijfde plek in de Giro d’Italia van 2014 (toen hij ook een ritzege pakte) en 2018 als beste resultaat. Krijgt Pozzovivo ooit nog de kans om die prestatie te verbeteren?

Pieter Weening – 38 jaar

Het is eind december en Pieter Weening zit nog altijd zonder contract. De 38-jarige Fries zou echter graag nog een seizoen koersen en bood zich onder andere aan bij Corendon-Circus. Geen gek idee, aangezien de ervaren coureur op het WK in Yorkshire nog berewerk verrichtte voor Mathieu van der Poel. De laatste jaren reed hij voor Roompot-Charles, na eerdere dienstverbanden bij Orica-GreenEDGE en Rabobank. Weening won in 2005 een rit in de Tour de France en zou dat later ook nog twee keer in de Giro d’Italia doen. Dit seizoen won hij nog in de Tour de Luxembourg. Binnenkort lees je hier meer over zijn toekomst.

Dennis van Winden – 32 jaar

Door de samensmelting van Israel Cycling Academy en Katusha-Alpecin moest ook Dennis van Winden op zoek naar een nieuwe werkgever. De 32-jarige Nederlander is al zijn gehele carrière een trouwe helper. Dat terwijl hij in zijn laatste jaar als belofte nog Nederlands kampioen tijdrijden werd en een etappe won in de Tour de l’Avenir. In 2010 werd hij prof bij Rabobank, waarna hij de ploeg ook in de kleuren van Blanco, Belkin en LottoNL-Jumbo trouw bleef, een klein tussenstapje naar Synergy Baku daargelaten. Hoe zijn zoektocht verloopt en wat hij gaat doen, lees je na de Kerstdagen in een interview met Van Winden op WielerFlits.

Andere opvallende namen zonder contract voor 2020

Anass Aït El Abdia

Joseph Areruya

Rayane Bouhanni

Nicolai Brøchner

Michael Carbel

Mark Christian

Gregory Daniel

Mekseb Debesay

Taylor Eisenhart

Chris Horner

Leigh Howard

Beñat Intxausti

Peter Koning

Kévin Le Cunff

Matvey Mamykin

Savva Novikov

Davide Rebellin

Aleksejs Saramotins

José Serpa

Paolo Simion

Mathias Van Gompel

Eduard Vorganov

