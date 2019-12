Ploegloze Bakelants over vergeefse zoektocht: “Het is erg frustrerend” dinsdag 24 december 2019 om 15:15

De meeste renners zijn al in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar Jan Bakelants zoekt nog altijd naar een nieuwe werkgever. Het is een zoektocht die tot nu toe niks heeft opgeleverd. “En dat is heel erg frustrerend. Ik zou het jammer vinden om zo afscheid te moeten nemen. Ik denk dat ik nog altijd waardevol ben”, zo vertelt hij aan Sporza.

De 33-jarige Bakelants reed het voorbije seizoen voor Team Sunweb, maar de Belgische heuvelspecialist wist nooit zijn oude niveau te halen. “Ik heb betere jaren gekend, maar het is er door omstandigheden niet uitgekomen zoals ik had gehoopt”, doelt hij onder meer op een aantal valpartijen. Ik heb sinds mijn ongeval in de Ronde van Lombardije 2017 twee moeilijke jaren gehad.”

“Die waren sportief gezien niet goed, maar ook niet enorm slecht. Als alle renners met een dergelijk prestatieniveau geen contract meer zouden krijgen, blijven er maar weinig coureurs over”, aldus Bakelants. “Ik heb de Giro d’Italia uitgereden en nadien flitsen getoond van mijn capaciteiten, maar ik zit jammer genoeg nu in deze situatie. Je hoopt altijd zelf je afscheid te bepalen.”

“Moeilijk om mensen te overtuigen”

De voormalig geletruidrager in de Tour de France geeft zichzelf nog de tijd om een nieuwe ploeg te vinden. “Ik zie op training wat er mogelijk is, maar het vertaalt zich niet in resultaten of flitsen. Hierdoor zijn er geen mensen die zeggen: we halen Jan erbij, aangezien het een goede gok en investering voor de ploeg is”, zo vertelt de oud-renner van onder meer Lotto, RadioShack en AG2r La Mondiale.

“Ik heb in 2019 veel tegenslag gekend op cruciale momenten. Een jaar is snel voorbij en iedereen onthoudt slechts de laatste wedstrijden. Het is daarom moeilijk om mensen te overtuigen dat ik nog altijd een interessante renner ben”, aldus Bakelants.