woensdag 14 februari 2024 om 17:00

Deze renners reden vorig jaar de meeste koersen in het Klassiekerspel van WielerFlits Ploegleider!

In het Klassiekerspel van WielerFlits Ploegleider kun je renners selecteren en opstellen tijdens de verschillende voorjaarsklassiekers. Hoe meer wedstrijden de renner rijdt, hoe meer punten jij als ploegleider kan behalen! Daarom heeft WielerFlits wat feiten over het aantal deelnames van interessante renners op een rijtje gezet.

Hoewel de Grote Drie met afstand de meeste punten behaalden, deden Tadej Pogačar, Wout van Aert en Mathieu van der Poel in lang niet alle voorjaarskoersen mee. Van de eendagswedstrijden uit het Klassiekerspel 2023, was de Sloveen slechts in de helft van de koersen actief (zes deelnames). Dat terwijl de Belg en de Nederland zelfs slechts vijf van de twaalf koersen reden.

Andere grote namen als Tom Pidcock en Christophe Laporte waren beiden actief in zeven van de twaalf voorjaarsklassiekers waarin punten te behalen zijn. Ex-wereldkampioen Mads Pedersen startte in zes van deze koersen. Zo zie je dus dat renners selecteren die veel europunten waard zijn en je budget flink doen krimpen, niet altijd een goede remedie is.

Acht keer kans op punten

Met acht deelnames aan koersen die onderdeel zijn van het Klassiekerspel, scoorden vorig jaar renners als Søren Kragh Andersen, Davide Ballerini, Tiesj Benoot, Matteo Trentin, Michał Kwiatkowski en Nils Politt geregeld punten voor je team.

Laatstgenoemde wisselde afgelopen winter BORA-hansgrohe in voor UAE Emirates. In zijn voorlopige programma rijdt de Duitser dit jaar vooralsnog slechts vijf van de twaalf koersen. Ook Benoot gaat volgens zijn kalender minder wedstrijden rijden dan in 2023. Bij hem zijn het er zes; de twee Italiaanse koersen ontbreken nu op zijn programma.

Arnaud De Lie rijdt aankomend jaar daarentegen wel acht voorjaarskoersen. Het Waalse klassieker- en sprintkanon nam vorig jaar deel aan vijf van de twaalf klassiekers uit het spel, maar doet er in 2024 dus een flinke schep bovenop!

Veelzijdige helpers

Sjoerd Bax viel in 2023 vooral op door zijn sterke optreden in Parijs-Roubaix, toch was de 28-jarige knecht nog in veel meer koersen actief. De renner van UAE Emirates startte in acht van de twaalf klassiekers uit het spel. Bax was nergens kopman, maar behaalde veel teampunten door zijn vele deelnames. Dat zijn er weliswaar maar drie per koers áls de kopman wint, maar in het geval van UAE Emirates is dat meer dan eens het geval geweest.

Ook Tosh Van der Sande, knecht voor Visma | Lease a Bike, was afgelopen seizoen actief in zowel Waalse als Vlaamse voorjaarsklassiekers. De Belg kan vanwege zijn veelzijdigheid voor veel teampunten zorgen. Al is het de vraag in hoeverre Van der Sande op evenveel startnummers kan rekenen in 2024, omdat er een aantal mutaties in de voorjaarskern hebben plaatsgevonden bij de Nederlandse ploeg.

Baas boven baas

Als je zeker wilt zijn van veel kans op punten, dan had je afgelopen jaar Matej Mohorič of Magnus Sheffield moeten selecteren. De twee allrounders reden maar liefst tien (!) van de twaalf voorjaarsklassiekers in het spel van WielerFlits Ploegleider. De Sloveen reed er daarvan negen uit, de Amerikaan gaf zelfs nergens op. Omdat beiden zowel actief lijken te zijn in de Vlaamse, Waalse én Italiaanse wedstrijden, zijn ze interessant om te selecteren voor je ploeg.

Opvallend is dat Mohorič aankomend voorjaar niet aan de start verschijnt in Milaan-San Remo. In 2022 wist hij deze koers nog te winnen door gebruik te maken van een ‘dropper post’, waarmee hij in de afdaling van de Poggio zijn zadelhoogte al fietsend kon aanpassen. Desondanks rijdt de allrounder volgens zijn voorlopige programma zeven koersen waarin punten te behalen zijn voor WielerFlits Ploegleider.