Deschacht-Hens-Maes bevestigt vertrek Vincent Baestaens

Vincent Baestaens moet opzoek naar een nieuwe ploeg. De 32-jarige Belg kent een goede winter in het veld, maar kreeg voor aanvang van het huidige seizoen al te horen dat hij na afloop niet zou kunnen blijven bij Deschacht-Hens-Maes. In een bericht op haar sociale media bevestigt het team nu dat dit besluit niet herzien wordt.

“Soms is een verhaal geschreven en moet je het durven afsluiten…”, luidt het begin van het bericht. “Reeds in mei 2021 hebben wij Vincent ingelicht dat zijn huidige contract niet meer zou verlengd worden in februari 2022. De redenen hiervoor zijn intern besproken en in samenspraak met Vincent wensen wij hier geen verdere uitspraken over te doen in de media/pers.”

“Graag willen wij iedereen eraan herinneren dat het initiële doel van de oprichting van het huidige team in eerste instantie bedoeld was om Vincent terug te brengen naar het niveau waar hij thuishoort … als volwaardig profrenner”, klinkt het vervolgens. “Wij denken wel te mogen zeggen dat we dit doel samen met glans behaald hebben.”

Baestaens, die dus nog geen nieuw team heeft, eindigde afgelopen seizoen in de meeste veldritten waar hij startte in de top-10 en dwong zo een plaats af in de Belgische selectie voor het WK in Fayetteville. “Een grote verdienste van Vincent zelf, maar als team mogen wij wel zeggen dat we hier ook een mooi steentje aan bijgedragen hebben. Wij kunnen hiermee dan ook een mooie periode van 4 jaar afsluiten en onze gemeenschappelijke doelstellingen afvinken!”, zijn de woorden van de ploeg.