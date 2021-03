Dertiger John Degenkolb omringd door jonge Belgen in Le Samyn

Lotto Soudal heeft zijn ploeg bekendgemaakt voor Le Samyn. John Degenkolb, die zondag indruk maakte in Kuurne-Brussel-Kuurne, is de kopman van het team. De ervaren Duitser wordt door zes jonge Belgische renners omringd.

Degenkolb wordt op voorhand tot de favorieten voor de overwinning gerekend in Le Samyn, de eendagswedstrijd die voor dinsdag op de agenda staat. De 32-jarige Duitser maakte zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne indruk op de Oude Kwaremont en de Kluisberg, maar raakt uiteindelijk in de sprint ingesloten en kwam als zeventiende over de streep.

Hij wordt omringd door een groep jonge Belgen, van wie de 24-jarige Kobe Goossens, Sébastien Grignard (21), Sylvain Moniquet (23) en Xandres Vervloesem (20) hun eerste wedstrijdkilometers van het seizoen maken. De overige twee renners, Gerben Thijssen (22) en Brent van Moer (23), hebben onder meer de Ster van Bessèges al in de benen.

Lotto Soudal voor Le Samyn 2021

John Degenkolb

Kobe Goossens

Sébastian Grignard

Sylvain Moniquet

Gerben Thijssen

Brent Van Moer

Xandres Vervloesem