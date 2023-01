Dertien Women’s WorldTeams in eerste editie UAE Tour Women

De organisatie achter de UAE Tour Women kan in de eerste editie van de rittenkoers rekenen op de aanwezigheid van maar liefst dertien Women’s WorldTeams. Alleen Jumbo-Visma en EF Education-TIBCO-SVB zijn niet van de partij.

De Nederlandse wielerploegen SD Worx, Team DSM en Liv Racing TeqFind, het Belgische Fenix-Deceuninck, Canyon-SRAM, FDJ-SUEZ, Human Powered Health, Israel-Premier Tech Roland, Movistar, Team Jayco AlUla, Trek-Segafredo, UAE Team ADQ en Uno X geven wel acte de présence.

Verder zijn de volgende continentale ploegen uitgenodigd: Bepink, CERATIZIT-WNT Pro Cycling, Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, St Michel-Mavic-Auber93, Team Coop-Hitec Products, Top Girls Fassa Bortolo en Zaaf Cycling Team.

Lees meer: Eerste UAE Tour Women kent bergrit naar Jebel Hafeet

De eerste editie van de UAE Tour Women zal worden beslist op de flanken van Jebel Hafeet, een beklimming van goed 11 kilometer aan 7%, met uitschieters tot 11%. De overige (drie) etappes nodigen uit tot een sprint. De UAE Tour Women is, na de Tour Down Under en Cadel Evans Great Ocean Road Race, de derde Women’s WorldTour-koers van 2023. De wedstrijd zal plaatsvinden van 9 tot en met 13 februari.

UAE Tour Women’s team list announced! 13 UCI Women’s WorldTour teams and 7 UCI Women’s Continental Teams will ride in the first-ever UCI Women’s WorldTour in the Middle East! pic.twitter.com/VYIBjcg8gJ — UAE Tour Official (@uae_tour) January 30, 2023