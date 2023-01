Eerste UAE Tour Women kent bergrit naar Jebel Hafeet

De eerste editie van de UAE Tour Women zal worden beslist op de flanken van Jebel Hafeet. Dat is duidelijk geworden na de presentatie van het parcours. De overige (drie) etappes nodigen uit tot een sprint.

In de eerste, tweede en vierde etappe is het normaal gesproken sprinten geblazen en is het met name uitkijken naar Lorena Wiebes, de snelste vrouw op twee wielen. De Europees kampioene begint haar seizoen in het Midden-Oosten. Het eindklassement winnen is te hoog gegrepen voor Wiebes, aangezien de derde rit finisht op de top van Jebel Hafeet, na een bekende beklimming van goed 11 kilometer aan 7%, met uitschieters tot 11%.

De organisatie is erin geslaagd om heel wat topploegen te strikken voor de allereerste editie van de UAE Tour Women. Zo hebben Team SD Worx, Canyon-SRAM, Trek-Segafredo, Team Jayco AlUla, Movistar en Team DSM hun deelname toegezegd. Ook Fenix-Deceuninck en Liv Racing TeqFind zijn van de partij.

De UAE Tour Women is, na de Tour Down Under en Cadel Evans Great Ocean Road Race, de derde Women’s WorldTour-koers van 2023. De wedstrijd zal voor de mannenversie van de UAE Tour worden georganiseerd. De UAE Tour voor mannen begint op maandag 20 februari en eindigt zes later dagen later op zondag 26 februari.

Rittenschema UAE Tour Women 2023 (9-12 februari)

09/02 – Etappe 1: Dubai Port Rashid – Dubai Harbour (109 km)

10/02 – Etappe 2: Al Dhafra Castle – Al Mira (133 km)

11/02 – Etappe 3: Hazza Bin Zayed Stadium – Jebel Hafeet (107 km)

12/02 – Etappe 4: Fatima Bint Mubarak Sports Academy – Abu Dhabi Breakwater (119 km)