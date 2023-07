Derde ritzege ooit voor Wiebes in Giro Donne: “Hoefde maar 150 meter te sprinten”

Lorena Wiebes was erg blij met haar overwinning in de derde etappe van de Giro d’Italia Donne. De Europese kampioene van SD Worx trok in Modena aan het langste eind in de sprint, na uitstekend voorbereidend werk. “Ik hoefde maar 150 meter te sprinten”, vertelt ze in het eerste flashinterview.

“Ik ben heel blij met de ritzege”, jubelde Wiebes na afloop. “De ploeg heft hard gewerkt. Elena Cecchini en Barbara Guarischi deden een heel goede lead-out. We zaten in de laatste kilometers wat ver weg, maar ik bleef bij Barbara in haarwiel en zij zette mij perfect af. Ze ging als eerste de laatste bocht in, dus ik hoefde maar 150 meter te sprinten. Voor de rest hadden we de hele dag de controle in handen.”

Voor Wiebes is het haar derde ritzege ooit in de Giro voor vrouwen, nadat ze in 2021 ook al twee etappes won. “Ik ben blij om hier terug te zijn en weer te winnen. De Giro Donne is een heel mooie wedstrijd om in te koersen”, vindt ze. En ondanks dat Wiebes een veelwinnaar is, gaat het niet wennen. “In de finale voelde ik wel wat druk, want ik wil graag winnen voor de ploeg en mijn ploeggenote.”

Lees ook: Lorena Wiebes verslaat Marianne Vos in derde rit Giro Donne, Van Vleuten behoudt roze