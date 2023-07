Lorena Wiebes verslaat Marianne Vos in derde rit Giro Donne, Van Vleuten behoudt roze

De derde etappe van de Giro d’Italia Donne 2023 is zondag gewonnen door Lorena Wiebes. Na 118,2 kilometer was de Europees kampioene van SD Worx de snelste in de massasprint in de straten van Modena, voor landgenote Marianne Vos. De roze trui blijft in handen van wereldkampioene Annemiek van Vleuten.

De derde etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen, met Annemiek van Vleuten in de roze trui na haar solozege van zaterdag, was er een voor de sprintsters. Het enige klimmetje in de bijna 120 kilometer lange rit was de Villabianca na een kleine 50 kilometer koers.

Voor de Villabianca reed al een kopgroep weg, maar die werd al snel weer ingerekend. Na het klimmetje van derde categorie reden dan drie thuisrijdsters weg. Het waren Giorgia Vettorello (BePink), Asia Zontone (Isolmant – Premac – Vittoria) en Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo).

Sprintersploegen aan het werk

Hun voorsprong schommelde lange tijd rond de anderhalve minuut. Het waren de sprintersploegen die, naarmate finishplaats Modena naderde, het peloton dichterbij brachten. De meeste ogen waren gericht op Lorena Wiebes, die door SD Worx goed van voren gehouden werd. Ook Team dsm-firmenich reed prominent van voren in de finale.

Die finale was trouwens erg technisch en gevaarlijk in het oude centrum van Modena, waardoor de organisatie vooraf besloot om de verschillen voor het algemeen klassement al op te nemen op 1 kilometer van de finish. In de slotkilometer mochten de sprintsters het vervolgens uitvechten om de ritzege.

Wiebes werd uitstekend afgezet door Barbara Guarischi in de laatste bocht, waarna ze met een ferme sprint landgenote Marianne Vos (Jumbo-Visma) achter zich hield. De derde plaats was voor Amerikaans kampioene Chloe Dygert (Canyon-SRAM).

🚴🇮🇹 | Als het sprinten wordt, dan wint Wiebes… Toch? Jazeker, de Europees kampioene is Vos te snel af na een chaotische finale. 🙌🇳🇱 #GiroDonne23 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/2WlB71hm3k — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 2, 2023