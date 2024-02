dinsdag 27 februari 2024 om 14:26

Derde keer, goede keer voor Vittoria Guazzini in Le Samyn des Dames

Vittoria Guazzini heeft de dertiende editie van Le Samyn des Dames op haar naam geschreven. De Italiaanse moest in de edities van 2022 en 2023 nog genoegen nemen met de derde plaats, maar dit keer snelde ze wel naar de zege. Guazzini rekende in een sprint van vijf koplopers af met Anniina Ahtosalo en Christina Schweinberger.

Hoewel de meesten nog moesten bijkomen van het Openingsweekend, stond de volgende Belgische eendagskoers alweer op het programma. Vandaag werd Le Samyn 2024 verreden. Bij de mannen zijn alle ogen gericht op Arnaud De Lie maar ook bij de vrouwen werd er gekoerst. Ook de dameswedstrijd zou waarschijnlijk worden beslist op de plaatselijke ronde om finishplaats Dour, met een opeenvolging van de nodige korte maar wel pittige kasseistroken.

Nederlandse vrouwen laten zich zien

De eerste aanvalspoging kwam op gang na goed vijf kilometer koers. De Britse Elund King en Nederlandse Anneke Dijkstra probeerden te ontsnappen uit het peloton, maar de twee kregen maar weinig speelruimte. Dijkstra liet het hier echter niet bij zitten en ging er dan maar alleen vandoor. De 26-jarige renster van VolkerWessels wist een voorsprong te vergaren van zo’n anderhalve minuut, maar kreeg na verloop van tijd wel het gezelschap van twee rensters, die in de tegenaanval waren gegaan.

Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) en Anniina Ahtosalo (Uno-X Mobility) wisten met succes de oversteek te maken, Zo reden – met nog 75 kilometer voor de boeg – drie renners in de spits van de koers. De voorsprong van de vluchters liep alsmaar verder op. Met nog goed vijftig kilometer op de koersteller, werd het peloton geklokt op iets meer dan twee minuten. Een veelbelovende voorgift, maar het leek niet genoeg om uit de greep te blijven van de achtervolgsters. Op 25 kilometer van de finish, was het verschil alweer gehalveerd.

Tegenaanval vanuit het peloton

Het was lang wachten op een tegenreactie vanuit het peloton, maar die kwam er wel in de laatste twintig kilometer. Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck), Vittoria Guazzini (FDJ-SUEZ) en Wilma Aintila (Lotto Dstny Ladies) trokken erop uit, in de hoop de oversteek te maken naar de drie koplopers. Dat leek ook te gaan gebeuren, maar Schweinberger, Guazzini en Aintila wisten het laatste gaatje – een seconde of 25 – maar moeilijk te dichten. Dijkstra en met name Swinkels en Ahtosalo hadden nog iets over en wisten het bijzonder lang uit te zingen.

Van voren leek Swinkels over de sterkste benen te beschikken: de Nederlandse nam in elk geval de meeste kopbeurten voor haar rekening. De achtervolgende groep kwam inmiddels wel seconde per seconde dichter. Deze achtervolgende groep bestond overigens nog maar uit twee rensters, met Guazzini en Schweinberger. Aintila was op de natte en daardoor zeer verraderlijke kasseien van Chemin de Wihéries letterlijk weggevallen uit de tweede groep. In het peloton leek men op vooral achter de feiten aan te koersen, al kon er nog van alles gebeuren.

Toch naar een groepssprint?

Op goed zeven kilometer van de finish kwamen Schweinberger en Guazzini dan toch aansluiten, en zo begonnen we met vijf koplopers aan de diepe finale. Echt veel tijd om te pokeren was er overigens niet bij, gezien de toch wel beperkte voorsprong op het peloton. De vrouwen van dsm-firmenich PostNL deden er in dit peloton nog alles aan om de boel weer bijeen te brengen in dienst van Charlotte Kool, de snelste vrouw aan het vertrek. Met nog vijf kilometer te gaan, bedroeg de voorsprong van vijf koplopers nog een kleine halve minuut.

In de voorste groep was er inmiddels geen sprake meer van een goede verstandhouding, zo was Swinkels niet meer van plan om over te nemen. De kopgroep begon desalniettemin met een veelbelovende voorsprong van goed twintig seconden aan de laatste kasseistrook van de dag, de Rue de Belle Vue. Op deze strook bleken de vijf koplopers aan elkaar gewaagd en trokken we met een vijf potentiële kanshebsters op de overwinning naar de laatste kilometer. Alleen: het peloton kwam in die laatste kilometers nog verduiveld dicht.

Dit was het sein voor Schweinberger om te demarreren, maar de Oostenrijkse raakte niet weg. Ze wist met haar versnelling wel het aanstormende peloton op afstand te houden. In de sprint die volgde moest Schweinberger echter wel de duimen leggen voor Guazzini. De snelle Italiaanse bleek duidelijk de snelste van de koplopers en boekte een afgetekende zege. Na twee derde plaatsen, is het nu wel raak voor de renster van FDJ-SUEZ. Ahtosalo strandde op de tweede plaats, Schweinberger werd derde. Swinkels en Dijkstra vervolledigden de top-5.