Dennis na zege in Digital Swiss 5: “Dat deed pijn!” woensdag 22 april 2020 om 19:24

Rohan Dennis mag zich na vandaag de eerste winnaar noemen van een etappe in de virtuele Ronde van Zwitserland. De Australiër – die eerder al excelleerde in Zwift-ritjes van zijn ploeg – liet na een week waarin hij ook minder goed in het nieuws kwam, zijn benen spreken. En dat voelde hij na afloop.

“Dit voelt best wel goed”, reageerde hij na afloop op de site van zijn ploeg. “Het was min of meer een tijdrit van 53 minuten. De aerodynamica speelt hier duidelijk geen rol, maar het gewicht wel. Het draait allemaal om de verhouding tussen je kracht en je gewicht. Mooi om te weten dat de training die ik nu doe ook echt specifiek bijdraagt aan het verbeteren van mijn tijdrit.”

Desalniettemin kijk hij terug op een zware rit. “Ik ga niet liegen, het was zwaar. Mijn benen waren verkrampt en in de laatste 10-15 minuten voelde ik dat wel. Maar ik denk niet, dat ik het net zo goed voelde als sommige andere renners. Maar begrijp me niet verkeerd, het deed pijn!”