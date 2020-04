Rohan Dennis verwijdert social media na opmerkelijke post over coronamaatregelen zaterdag 18 april 2020 om 19:30

Rohan Dennis heeft zijn social media-kanalen verwijderd. De Australiër van Team Ineos had vanmiddag kortstondig een post op Instagram staan met de tekst: “Dag 34 en ik heb het huis verlaten. Covid-19 kan mijn kont kussen en de quarantaine ook.”

Dennis kon daarna rekenen op veel kritiek van zijn volgers. Alhoewel de renner aanvankelijk geprikkeld in discussie ging, besloot hij daarna om alles offline te halen en zijn social media-kanalen te verwijderen.

Het is in Spanje, waar Dennis woonachtig is, niet toegestaan om zonder geldige reden het huis te verlaten. Of er consequenties voor Dennis zullen zijn, is nog niet bekend.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Dennis met een opmerkelijke actie in het nieuws komt. Vorig jaar was de Australiër urenlang spoorloos in de Tour de France. Later bleek dat de coureur was afgestapt wegens onenigheid met zijn toenmalige ploeg Bahrain-Merida.

This was posted today on Instagram. pic.twitter.com/xtXuu0VVcI — David (@cyclingmole) April 18, 2020

Making some valid points. Mr Dennis then deletes/suspends his Instagram and Twitter. pic.twitter.com/bDRnlNOFzr — David (@cyclingmole) April 18, 2020