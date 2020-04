Rohan Dennis de beste in Zwift-race tegen ploeggenoten van Team Ineos zondag 12 april 2020 om 19:20

Rohan Dennis heeft vanuit huis de eRace tegen zijn Team Ineos-ploeggenoten gewonnen. De Australiër was via Zwift de beste over een virtuele afstand van ruim 28 kilometer. De wereldkampioen tijdrijden deed 58 minuten over zijn inspanning.

Team Ineos had haar selectie opgedeeld in zes fictieve teams, waarin zij een pelotonwedstrijd tegen elkaar gingen rijden. Dennis wist na een uur Eddie Dunbar een kleine minuut voor te blijven. Michal Kwiatkowski werd vlak daarachter derde, voor Cameron Wurf en Pavel Sivakov. De van een blessure herstelde Chris Froome, die eind februari in de UAE Tour zijn rentree maakte, wist zesde te worden op twee minuten van Dennis.

Eerder op de dag reden de renners van Team Ineos, in speciaal ontworpen tenues om de nationale gezondheidszorg in Groot-Brittannië te steunen, al een online groepsrit op Zwift met recreanten. Later deze maand rijdt de Britse sterrenformatie ook de digitale Ronde van Zwitserland, ook wel The Digital Swiss 5 genoemd.

