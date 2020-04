Rohan Dennis de sterkste in openingsrit virtuele Ronde van Zwitserland woensdag 22 april 2020 om 18:09

De eerste etappe van de virtuele Ronde van Zwitserland is gewonnen door Rohan Dennis. De Australiër van Team INEOS was de sterkste op de openingsdag van de Digital Swiss 5, een virtuele wedstrijd die werd verreden op het platform Rouvy.

Negentien teams van drie renners kregen een 26,6 kilometer lange virtuele rit met bijna 1200 hoogtemeters voorgeschoteld. De Australiërs Luke Durbridge (Mitchelton-Scott) en Jimmy Whelan (EF Pro Cycling) kozen al vroeg voor de aanval. Whelan liet tijdens de eerste klim van de dag al snel zijn medevluchter achter zich. Landgenoten Dennis en Cameron Wurf openden in de achtergrond de jacht op de koploper.

Na negen kilometer nam Dennis de leiding over van Whelan. In het restant van de klim zette hij zijn landgenoot verder op afstand, waardoor Dennis als eerste de top kon passeren. In het restant van de race zou hij zijn voorsprong niet meer afgeven. Nicolas Roche finishte op 1:09 als tweede, voor Jimmy Whelan. De Australiërs domineerden de top tien, met zes renners bij de beste tien.

Voor Dennis is deze overwinning een positieve opsteker. Afgelopen week kwam hij nog in het nieuws na een uitglijder op social media.

Digital Swiss 5

Etappe 1: Agarn-Leukerbad (26,6 km)

1. Rohan Dennis

2. Nicolas Roche

3. Jimmy Whelan

4. Chris Hamilton

5. Ben O’Connor

6. Luke Durbridge

7. Remco Evenepoel

8. Pieter Serry

9. Lawson Craddock

10. Cameron Wurf