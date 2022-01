Rohan Dennis bezorgt Jumbo-Visma eerste zege op Australisch kampioenschap tijdrijden

Rohan Dennis is Australisch kampioen tijdrijden geworden. De renner van Jumbo-Visma rekende in de 37.5 kilometer lange rit tegen de klok af met Luke Durbridge, die meer dan een minuut toe moest geven op Dennis. De 22-jarige Conor Leahy werd derde.

Al voor de start was er opvallend nieuws: Luke Plapp (INEOS-Grenadiers), de winnaar van vorig jaar, liet via zijn sociale media weten zijn titel niet te zullen verdedigen, omdat hij vastzit op Tasmanië na een nauw coronacontact. Rohan Dennis was zodoende de grote favoriet voor de overwinning. Bij de afwezigheid van de 21-jarige Plapp, was Luke Durbridge (BikeExchange Jayco) zijn voornaamste tegenstander.

Uiteindelijk wist Dennis, die vandaag zijn eerste wedstrijd in de kleuren van Jumbo-Visma reed, Durbridge echter relatief gemakkelijk te verslaan. Op de finish bedroeg het verschil tussen de twee meer dan een minuut. Voor Dennis is het zijn vierde Australische tijdrittitel. Daarmee komt de 31-jarige renner op gelijke hoogte met Durbridge.