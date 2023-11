maandag 20 november 2023 om 16:28

Denkt geschorste Shari Bossuyt nog aan de Olympische Spelen? “Geloof er niet in”

Shari Bossuyt staat al bijna een half jaar, sinds begin juni, aan de kant na een positieve dopingtest. De 23-jarige Belgische hoopte in 2024 eigenlijk een gooi te doen naar Olympisch succes op de baan, maar de tijd begint nu toch langzaam te dringen. Bossuyt zit alleen nog altijd met vraagtekens.

Wat is er nu ook alweer precies aan de hand? Bossuyt testte positief na de door haar gewonnen derde rit in de Ronde van Normandië op 19 maart. Omdat haar werkgever Canyon SRAM//Racing een zero tolerance-beleid heeft, is ze voorlopig op non-actief geplaatst. Net als Bossuyt, testte veldrijder Toon Aerts eerder ook al positief op letrozole metabolite. De Belgische veldrijder werd – na een lange en onzekere periode – uiteindelijk voor twee jaar geschorst.

Bossuyt ontkent met klem dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan dopinggebruik, maar zit nog altijd met vraagtekens. “Ik heb geen idee hoe het product in mijn lichaam terechtgekomen is”, vertelt ze in Sportweekend. “Ik heb vaak gedacht: waarom ik? Soms vervloek ik ook dat ik die rit in de Ronde van Normandië gewonnen heb. Anders had ik niet naar de dopingcontrole gemoeten.”

De vraag is wanneer er duidelijkheid komt in de zaak-Bossuyt. Is er nog een mogelijkheid dat ze volgend jaar ‘gewoon’ aan de start zal verschijnen van de Olympische Spelen in Parijs? “Nee, ik geloof er niet in”, is Bossuyt duidelijk. “Het was een zware domper voor mij en Lotte Kopecky. Ik heb geen schuldgevoel, maar het is toch ook een droom van haar die aan de kant wordt geschoven.”

Bijklussen

Bossuyt kan dus nog altijd niks zeggen over haar verdere sportieve toekomst. Om toch rond te komen, klust ze nu bij in een garage voor vrachtwagens. “In het begin heb je dan wel wat overschot, maar er moet toch snel een oplossing gevonden worden. Ik ben er halftijds begonnen op de marketingafdeling.”