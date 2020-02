Betsema boekt in Leuven eerste zege sinds rentree zaterdag 22 februari 2020 om 14:29

Denise Betsema heeft de Rectavit GP Leuven op haar naam geschreven. De 27-jarige renster van Pauwels-Sauzen was in zes ronden de betere van Annemarie Worst, die genoegen moest nemen met een tweede plek.

Betsema ging voortvarend van start en dook als eerste het veld in. In de openingsfase veroverde zij enkele seconden voorsprong en dwong ze Loes Sels en Annemarie Worst tot achtervolgen. De gemotiveerde Betsema nam verder afstand, waarna Worst afscheid nam van Sels en alleen op jacht ging naar de koploopster.

In de tweede ronde wist Worst aan te sluiten bij Betsema. De twee waren aan elkaar gewaagd, maar een ronde later slaagde Betsema erin om wederom weg te rijden. Ze nam afstand van Worst en gaf haar koppositie in de resterende rondes niet meer af.

Een uitgelaten Betsema passeerde solo als eerste over de finish. Het is voor de Texelse – die ook vorig jaar won in Leuven – haar eerste zege sinds ze eind januari terugkeerde in de cross.

Rectavit GP Leuven

Uitslag Dames

1. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Annemarie Worst (777)

3. Sanne Cant (IKO – Crelan)

4. Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal)

5. Manon Bakker

6. Ellen Van Loy (Telenet Baloise)

7. Loes Sels (IKO – Crelan)

8. Alice Arzuffi (777)

9. Alicia Franck (Experza Pro CX)

10. Joyce Vanderbeken