Denise Betsema voor het eerst lijstaanvoerster in UCI-veldritranking

Denise Betsema is de nieuwe koploopster in de UCI-veldritranking, die vandaag is gepubliceerd. Na haar overwinningen in de Superprestige van Ruddervoorde en de Wereldbeker van Zonhoven ging de 28-jarige Texelse van Pauwels Sauzen-Bingoal Lucinda Brand voorbij in het klassement. Het is voor het eerst dat Betsema bovenaan staat.

Betsema kan terugkijken op een uitstekend weekend. Zaterdag won ze solo in Ruddervoorde en een dag later buitte ze haar zandcapaciteiten volledig uit door ook in Zonhoven de overwinning op te strijken. De Texelse stond al aan de leiding in zowel de Superprestige als de Wereldbeker, maar mag zich nu ook de nieuwe nummer één noemen in de UCI-veldritranking, die vandaag door de UCI is gepubliceerd. Lucinda Brand is de nieuwe nummer twee, terwijl Annemarie Worst en Clara Honsinger van plek wisselden: Worst is nu derde, Honsinger vierde.

Bij de dames gaat het Pauwels Sauzen-Bingoal voor de wind, maar ook bij de heren heeft het team het heft in handen. Net als zijn ploeggenote Betsema staat Eli Iserbyt bovenaan in de strijd om de Superprestige en de Wereldbeker, ook bleef hij leider in de nieuwe veldritranking voor mannen. Daarin steeg Laurens Sweeck, die het Amerikaanse drieluik oversloeg, met stip. Door zijn goede prestaties in Ruddervoorde en Zonhoven klom de 29-jarige crosser van de veertiende naar de zevende plek.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock zijn tot op heden nog niet aan het nieuwe crossseizoen begonnen en zakten daarom verder weg op de veldritranking.

UCI-veldritranglijst mannen (na update op 26 oktober 2021)

1. Eli Iserbyt – 1140 punten

2. Toon Aerts – 1016 punten

3. Quinten Hermans – 890 punten

4. Michael Vanthourenhout – 820 punten

5. Lars van der Haar – 787 punten

6. Vincent Baestaens – 566 punten

7. Laurens Sweeck – 545 punten

8. Kerry Werner – 504 punten

9. Daan Soete – 500 punten

10. Pim Ronhaar – 466 punten

14. Mathieu van der Poel – 400 punten

19. Wout van Aert – 360 punten

23. Tom Pidcock – 280 punten

UCI-veldritranglijst vrouwen (na update op 26 oktober 2021)

1. Denise Betsema – 1220 punten

2. Lucinda Brand – 1145 punten

3. Annemarie Worst – 760 punten

4. Clara Honsinger – 732 punten

5. Marianne Vos – 660 punten

6. Yara Kastelijn – 637 punten

7. Maghalie Rochette – 593 punten

8. Puck Pieterse – 537 punten

9. Fem van Empel – 533 punten

10. Hélène Clauzel – 524 punten

14. Sanne Cant – 430 punten

18. Ceylin del Carmen Alvarado – 342 punten