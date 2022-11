Betsema tweede na moeizame start: “Het was moeilijk om dat nog goed te maken”

Denise Betsema eindigde zaterdag als tweede in de Superprestige Merksplas. Opnieuw een podiumplaats dus, maar de de Texelse had graag een trede hoger gestaan. “Het was natuurlijk heel mooi geweest om te winnen vandaag, daar ging ik echt voor”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Ik had een slechte start en het was heel moeilijk om dat goed te maken. Alvarado was al vanaf de eerste ronde uit het zicht”, blikt ze terug op de beginfase van de wedstrijd. “Het was letterlijk duwen. In de eerste ronde, op het eerste klimmetje na de modderstrook, liep iedereen tegen elkaar, rensters haakten met de fietsen in elkaar. Daar verloor ik denk ik meer dan tien seconden. Dat moest ik daarna toch wel wat bekopen.”

Zondag krijgt Betsema een nieuwe kans op succes, want dan start ze in de Wereldbeker Overijse. “Ik hoop morgen op een betere dag en een betere start. Ik voelde me niet top, maar meestal doet een dubbelweekend me wel goed. Dan ben ik de tweede dag ook in orde.”