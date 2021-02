Denise Betsema triomfeert in Waaslandcross

Denise Betsema heeft de Waaslandcross op haar naam geschreven. De renster van Pauwels Sauzen won de voorlaatste internationale veldrit van het seizoen door halverwege de wedstrijd afstand te nemen van Annemarie Worst (tweede) en Sanne Cant (derde), met wie ze in het eerste deel van de wedstrijd op sjouw was gegaan.

Starcasino-renster Eva Lechner nam in de eerste ronde wat afstand van het pak, maar lang mocht het niet duren. Een groep van maar liefst twaalf rensters dook voor de eerste keer het zand in op het recreationeel domein De Ster. Hier begon Sanne Cant de groep uit te dunnen. Mede dankzij een foutje van Anna Kay was de viervoudig winnares een paar seconden los aan het einde van de openingsronde.

Annemarie Worst en Denise Betsema vonden al vrij snel weer aansluiting bij de Belgisch kampioene. En voor de Texelse ging het blijkbaar nog niet hard genoeg: zij besloot er aan het water vandoor te gaan. Haar versnelling werd vrij snel beantwoord door Worst, maar Cant had meer moeite om terug aan te sluiten. Ze bleef nog even binnen schootsafstand, maar het werd nog maar eens een Nederlandse die zou winnen.

De zandstroken vlak voor de finish waren duidelijk in het voordeel van Betsema. Halverwege de wedstrijd nam ze weer enkele tellen afstand op het strandje, en nu bleek ze definitief het verschil te hebben gemaakt. De Pauwels Sauzen-Bingoal-renster reed weg van haar concurrentes, terwijl haar collega Fem van Empel vanuit de achtergrond sterk kwam opzetten. Zij kwam even aansluiten bij Cant, die niet meer mee kon met het Nederlandse duo vooraan.

De 777-renster bleef Betsema in het restant van de cross onder druk bleef zetten. Worst kon bij wijze van spreken op bepaalde momenten de zweetdruppels van Betsema van het parcours oprapen, maar de verwoede pogingen brachten Worst niet haar tweede overwinning van het seizoen. Betsema bleef foutloos en kon zodoende haar zevende seizoenszege bijschrijven.

Ethias Cross 2020-2021

Uitslag vrouwen – Sint-Niklaas

1. Denise Betsema

2. Annemarie Worst

3. Sanne Cant

4. Fem van Empel

5. Anna Kay

6. Manon Bakker

7. Eva Lechner

8. Aniek van Alphen

9. Ellen Van Loy

10. Alicia Franck