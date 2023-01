Denise Betsema slaat WB Zonhoven over: “Ik mis een beetje frisheid in de benen”

Denise Betsema eindigde als derde in de Superprestige Gullegem. Daar was ze tevreden mee, want ze is niet in haar beste doen, vertelde ze in het flashinterview na afloop. “Ik mis een beetje de frisheid in de benen, ik mis die explosiviteit”, klonk het.

“Ik wist al dat het vandaag niet top zou zijn, dus ik ben echt wel blij met een podiumplaats”, ging Betsema door. “Dat werd nog even spannend, want Bäckstedt was ook heel sterk. Zeker in de modderstrook kwam ik wat te kort, maar gelukkig kon ik dat wel goedmaken. Alleen Inge (van der Heijden, red.) en Ceylin (del Carmen Alvarado, red.) waren gewoon te sterk.”

Betsema was dus tevreden met haar derde plek. “Een podiumplaats doet altijd deugd. Ik vind het wel lastig, want ik win natuurlijk liever. Maar ik voel me niet helemaal in vorm. Dat is jammer. Daarom ga ik morgen ook niet van start. Ik plan even een beetje rust in en hoop dan weer helemaal fris te zijn voor het Nederlands kampioenschap.”

Superprestige

In het stand van de Superprestige staat Betsema momenteel – met enkel nog de Superprestige Middelkerke (11 februari) voor de boeg – op de derde plaats. Ze heeft een achterstand van zes punten op leidster Ceylin del Carmen Alvarado, terwijl Inge van der Heijden twee punten meer heeft dan de Texelse. Liggen deze posities al vast? “Nou, ik hoop het niet”, lachte Betsema.

“Ik hoop dat ik nog wat goed kan maken. Ik denk dat alles nog mogelijk is, dus ik ga er zeker voor om in Middelkerke nog een goede wedstrijd te rijden. Ik heb al vaker laten zien dat ik dat kan, dat ik daar kan winnen. Ik hoop dat de vorm dan weer wat beter is en dat ik het eindklassement nog kan winnen. Dat blijft een hoofddoel.”