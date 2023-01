Denise Betsema: “Het doet heel goed om weer eens te winnen”

Denise Betsema won zaterdag met groot vertoon van macht de Exact Cross Zonnebeke. De Texelse begon in de eerste ronde aan een solo, die ze ogenschijnlijk eenvoudig succesvol afrondde. “Het was toch wel even duwen”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Die modderstroken lagen er heel zwaar bij, maar het geeft natuurlijk wel vleugels als je alleen voorop komt te liggen”, aldus Betsema, die haar tweede seizoenszege boekte. Hoewel ze de afgelopen maanden de nodige ereplaatsen pakte, was het alweer van de Superprestige Ruddervoorde (29 oktober 2022) geleden dat ze nog eens als eerste over de streep kwam. “Het doet heel goed om weer eens te winnen.

Degene die nog het dichtste bij Betsema in de buurt wist te blijven, was Marion Norbert-Riberolle. De renster van Crelan-Fristads eindigde moest uiteindelijk een minuut en vijftien seconden toegeven. “Ik weet dat Marion op die modderstroken heel sterk is. Dat heb ik de vorige wedstrijden ook gezien, dus ik heb alles uit de kast gehaald”, aldus Betsema.