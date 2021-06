Denemarken en Luxemburg hebben selecties voor Olympische Spelen op papier

Denemarken en Luxemburg zijn klaar voor de aankomende Olympische Spelen in Japan. De Deense keuzeheer rekent in Tokio onder meer op Jakob Fuglsang en Kasper Asgreen, Luxemburg heeft Kevin Geniets en Michel Ries geselecteerd voor de wegrit.

Denemarken mag vier renners afvaardigen voor de Olympische wegwedstrijd voor mannen en komt met een sterke ploeg aan de start. Jakob Fuglsang hoopt, na zijn zilveren medaille tijdens de Spelen in Rio de Janeiro, in Tokio een gooi te doen naar Olympisch goud. De ervaren klimmer wil in de Tour de France de puntjes op de i zetten.

“Ik focus me in de Tour niet op het algemeen klassement. Ik bekijk alles per dag, want elke dag is belangrijk, zeker in een grote ronde. Op sommige dagen wil ik diep gaan om te proberen een etappe te winnen en op andere dagen, zoals de sprintetappes, doe ik het rustig aan om energie te sparen voor Tokio”, liet de 36-jarige Fuglsang eerder deze week nog weten.

Norsgaard en Uttrup Ludwig

Met Kasper Asgreen rekent Denemarken in Tokio op een tweede wereldtopper. De 26-jarige hardrijder, eerder dit jaar winnaar van de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen, is ook de aangewezen renner om de tijdrit te betwisten. Michael Valgren en Christopher Juul-Jensen vervolledigen de Deense wegselectie voor Tokio.

De Deense vrouwenploeg bestaat uit Emma Norsgaard en Cecilie Uttrup Ludwig. De rappe Norsgaard is dit jaar een van de revelaties, terwijl Uttrup Ludwig al enkele jaren tot de wereldtop behoort in het klimwerk. De nog altijd maar 21-jarige Norsgaard zal in Tokio ook aan de start staan van de individuele tijdrit.

Selectie Denemarken voor Olympische Spelen in Tokio

Wegwedstrijd mannen

Jakob Fuglsang

Kasper Asgreen

Christopher Juul-Jensen

Michael Valgren

Individuele tijdrit mannen

Kasper Asgreen

Wegwedstrijd vrouwen

Emma Norsgaard

Cecilie Uttrup Ludwig

Individuele tijdrit vrouwen

Emma Norsgaard

Luxemburg rekent in de wegwedstrijd voor mannen met Kevin Geniets en Michel Ries op twee pionnen. De 24-jarige Geniets komt normaal uit voor Groupama-FDJ en is de regerend Luxemburgs kampioen op de weg én tegen de klok. Geniets werd eerder dit jaar al keurig negende in Omloop Het Nieuwsblad en zestiende in Strade Bianche. De 23-jarige Ries koerst voor Trek-Segafredo en is een talentvolle klimmer.

Bij de vrouwen is Christine Majerus het enige speerpunt. De 34-jarige Majerus, normaal uitkomend voor SD Worx, werd in haar carriere al vijftien keer nationaal kampioene in het tijdrijden en twaalf keer nationaal kampioene op de weg. Majerus zal in Tokio zowel de wegwedstrijd als de individuele tijdrit betwisten.

Bij de mannen was de hoop eigenlijk gevestigd op Bob Jungels, maar de renner van AG2R Citroën gaat binnenkort onder het mes vanwege een vernauwde liesslagader. Jungels kampt al langere tijd met de blessure, waardoor hij onder meer de Tour de France en de Olympische Spelen moet missen.

Selectie Luxemburg voor Olympische Spelen in Tokio

Wegwedstrijd mannen

Kevin Geniets

Michel Ries

Wegwedstrijd vrouwen

Christine Majerus

Individuele tijdrit vrouwen

Christine Majerus