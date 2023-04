Demi Vollering voltooit hattrick in Luik: “Ik kan het nog niet geloven”

Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten zwaaiden jarenlang de scepter in het vrouwenpeloton, maar Demi Vollering lijkt de fakkel te hebben overgenomen. De renster van SD Worx won dit voorjaar maar liefst vijf klassiekers: zondag zette ze de kers op de taart met een zege in Luik-Bastenaken-Luik.

Vollering moest in de finale nog afrekenen met Elisa Longo Borghini, maar in de sprint stond er geen maat op de veelwinnares van SD Worx. Vollering kwam als eerste over de streep en schreef zo geschiedenis. Ze is, na Anna van der Breggen in 2017, namelijk de tweede renster in de geschiedenis die in een jaar de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik wint. Het is voor Vollering bovendien al haar tweede zege in Luik-Bastenaken-Luik.

“Dit is echt geweldig, ik kan het nog niet geloven”, begon een zichtbaar emotionele Vollering haar relaas in het flashinterview. “Ik moet de ploeg echt bedanken, ik ben zo trots. Ik was blij dat Elisa wilde meewerken in de finale. In de laatste kilometer moesten we vervolgens wel pokeren. Ik wist dat ik kon gokken, met Marlen (ploeggenote Marlen Reusser, red.) in de achtervolgende groep. Dat maakte het wat eenvoudiger.”

In een adem met Van der Breggen

“Ik ben heel erg blij met deze zege. Ik wilde vandaag ontzettend graag winnen, aangezien ik een hattrick (winst in de drie heuvelklassiekers, red.) kon boeken. Je krijgt niet elk jaar de kans om dat te doen.” Vollering treedt zo in de voetsporen van haar landgenote Anna van der Breggen, die tegenwoordig ploegleider is bij SD Worx. “Anna was er vandaag helaas niet bij, maar ik weet zeker dat ze thuis voor de televisie stond te springen.”