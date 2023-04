Heuvelhattrick is een feit: Demi Vollering wint ook Luik-Bastenaken-Luik

Demi Vollering heeft, na de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, ook Luik-Bastenaken-Luik op haar naam geschreven. De Nederlandse topfavoriete rekende in een sprint met twee af met de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Marlen Reusser werd derde, Annemiek van Vleuten eindigde in haar laatste LBL als zesde.

De Omloop Het Nieuwsblad lijkt nog maar een paar dagen geleden, maar het wielervoorjaar van 2023 zit er toch echt alweer bijna op. Enkel Luik-Bastenaken-Luik moest vandaag nog worden verreden. Bij de vrouwen ging Demi Vollering, na zeges in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, voor een bijzondere treble. Er waren echter nog meer kapers op de kust, in een wedstrijd over net iets meer dan 140 kilometer, over iconische Waalse hellingen als de Côte de Wanne (3,6 km à 5,1%), Côte de Stockeu (1 km à 12,5%), Côte de la Redoute (1,6 km à 9,4%) en Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km à 11%).

Sterke kopgroep met Reusser en Niewiadoma

De openingsfase werd gekleurd door een vrij onbekende Française. De voor Cofidis uitkomende Séverine Eraud sprong al vroeg weg uit het peloton en wist een maximale voorsprong te vergaren van om en nabij de twee minuten. Het bleek niet meer dan een kort intermezzo, want na goed vijftig kilometer werd de 28-jarige renster weer opgeslokt door het peloton. Op de flanken van de eerste klim van de dag, de Côte de Mont-le-Soie (1,7 km aan 7,9%), begon er een nieuwe fase in de wedstrijd.

Op de Côte de Wanne reed het peloton nog en groupe naar boven, maar op de bijzonder pittige Côte de Stockeu (met percentages tot 18%) brak de koers volledig open. Vijf sterke rensters besloten eens aan de boom te schudden en bleken zo de aanstichtsters van een zeer sterke kopgroep. De namen? Marlen Reusser, Amanda Spratt, Katarzyna Niewiadoma, Esmée Peperkamp en Anna Henderson. SD Worx, Trek-Segafredo, Canyon-SRAM en Jumbo-Visma konden vanaf dat moment achterover leunen, in de wetenschap dat ze vertegenwoordigd waren in de voorste groep.

Movistar en FDJ-SUEZ in de achtervolging

Movistar had zich dan weer laten verrassen en dus moest de ploeg van Annemiek van Vleuten en Liane Lippert iets doen in de achtervolging op de kopgroep. Met nog goed zestig kilometer te gaan was de voorsprong al opgelopen tot meer dan een minuut. Een mooie voorgift, al kon er nog veel gebeuren op weg naar de finish. In het peloton kreeg Movistar inmiddels bijval van de Franse formatie FDJ-SUEZ, waardoor het verschil met de kopgroep alsmaar kleiner werd. De voorste groep bestond overigens nog maar uit vier renners, na pech van Niewiadoma.

De vier overgebleven koplopers, Reusser, Spratt, Peperkamp en Henderson, werkten nog wel goed samen richting de Côte de la Redoute en dus begonnen ze met een voorsprong van driekwart minuut aan de legendarische beklimming van 1,6 kilometer aan 9,4%. Op de steilste flanken van deze helling trok Reusser fors door en de Zwitserse stoomlocomotief wist, puur op de power, Henderson, Peperkamp en Spratt uit het wiel te rijden. Reusser stond na de Redoute voor een loodzware opdracht: de laatste dertig kilometer naar Luik solo afwerken, met de Côte des Forges en Côte de la Roche-aux-Faucons als resterende scheprechters.

Reusser loopt alsmaar verder uit

De Côte de la Redoute bleek ook het punt voor Van Vleuten om eens te versnellen in de groep der favorieten. De wereldkampioene wist het pak wel stevig uit te dunnen, maar haar eerste prik werd niet echt opgevolgd, waardoor heel wat geloste rensters weer konden terugkeren. De grote favorieten voor de overwinning keken vervolgens voornamelijk naar elkaar, wat koploopster Reusser alleen maar in de kaart speelde. De Zwitserse reed onverstoorbaar verder richting de streep en wist haar voorsprong alsmaar verder uit te diepen.

Met nog goed dertig kilometer voor de boeg keek de favorietengroep al tegen een achterstand aan van meer dan anderhalve minuut, en dus mocht Reusser beginnen te dromen van een zeer prestigieuze zege. Er zat nog geen spatje verval op bij de tijdrijdster, die nog fris genoeg was om bevoorrading te vragen. Reusser nam de voorlaatste hindernis, de Côte des Forges (1,3 km à 7,8%), met verve, al liep de voorsprong toch weer wat terug. Onder aanvoering van een sterke Mavi García naderde de achtervolgende groep – met daarin onder meer Vollering en Van Vleuten – tot op een minuut.

Spektakel op de Roche-aux-Faucons

Het kon met andere woorden nog alle kanten op in de laatste twintig kilometer. De voorsprong van Reusser (een minuut) oogde nog altijd fraai, al was de Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km à 11%) nog een zeer vervelend obstakel op weg naar de ultieme glorie. Door het werk van Trek-Segafredo smolt de voorsprong van Reusser wel als sneeuw voor de zon. De Amerikaanse formatie trok zelfs zo hard door, dat de groep der favorieten volledig scheurde in aanloop naar de Roche-aux-Faucons. Hierdoor begon de kopvrouw van Trek-Segafredo, Elisa Longo Borghini, met voorsprong aan de klim.

Op de Roche-aux-Faucons werd het kaf van het koren gescheiden. Vollering wist op karakter het gaatje op Longo Borghini te dichten, nam meteen het initiatief en reed naar haar ploeggenote Reusser, die toch wat stilviel. Intussen had ook Van Vleuten haar ritme gevonden en de renster van Movistar wist in haar kenmerkende wiegende stijl naar het groepje-Vollering te rijden. Op de (officiële) top van de Roche-aux-Faucons hadden we zo nog zes koploopsters: Vollering, Van Vleuten, Reusser, Longo Borghini, Elise Chabbey en Gaia Realini.

Vollering en Longo Borghini rijden weg

Dit was echter niet voor lang, want in de dalende tussenfase naar de lastige uitloper van de Roche-aux-Faucons draaide de onvermoeibare Reusser opnieuw de gashendel open. Longo Borghini rook het gevaar en sprong naar het wiel, Van Vleuten en Vollering lieten zich even verrassen en waren zo weer op achtervolgen aangewezen. De koers lag echter nog niet in een beslissende plooi, want op de pittige uitloper gaf Vollering weer gas en wist zo in een ruk naar Reusser en Longo Borghini te rijden. De winnares van de Amstel Gold Race en Brabantse Pijl voelde haar moment gekomen en zette zich op kop.

Dit bleek de sportieve doodsteek voor Reusser, die moest passen en werd opgeslokt door het groepje-Van Vleuten. De winnares van vorig jaar deed nog een ultieme poging om de scheve situatie recht te zetten, maar Vollering en een tandenknarsende Longo Borghini begonnen met een kleine bonus aan de laatste dertien, veel vlakkere kilometers. Achter dit tweetal was het aan Van Vleuten en de teruggekeerde Riejanne Markus om de kastanjes uit het vuur te halen, maar ze kwamen geen sikkepit dichter. Met nog vijf kilometer te gaan was wel duidelijk: Vollering en Longo Borghini mochten het gaan uitmaken om de zege.

Vollering schrijft geschiedenis

Een sprint moest uiteindelijk beslissen over winst en verlies. In een zeer korte sprint ging Longo Borghini als eerste aan, maar de Italiaanse bleek niet opgewassen tegen de veel snellere Vollering. De renster van SD Worx kwam als eerste over de streep en schreef zo geschiedenis. Vollering is, na Anna van der Breggen in 2017, de tweede renster in de geschiedenis die in een jaar de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik wint. Het is voor Vollering bovendien al haar tweede zege in Luik-Bastenaken-Luik.

De sprint voor de derde plaats werd gewonnen door Reusser, die zo haar sterke race wist te bekronen met een podiumplek. Markus eindigde als vierde, Van Vleuten werd in haar laatste LBL zesde.