Ruth Winder moet passen voor Luik-Bastenaken-Luik na coronacontact

De vrouwenformatie van Trek-Segafredo zal het vandaag tijdens Luik-Bastenaken-Luik moeten stellen zonder Ruth Winder. De Amerikaans kampioene heeft contact gehad met iemand van buiten de ploegbubbel die positief was op het coronavirus.

De 27-jarige Winder heeft vervolgens drie coronatests laten uitvoeren en die bleken allemaal negatief, maar ze moet nu volgens de richtlijnen van de Belgische overheid alsnog in isolatie en is dus niet in staat om vandaag mee te doen aan Luik-Bastenaken-Luik.

De overige rensters, renners en stafleden in de ploegbubbel blijken na een nieuwe testronde (eveneens) negatief en kunnen dus wel gewoon starten in La Doyenne. Het wegvallen van Winder is een flinke streep door de rekening, aangezien de Amerikaanse de laatste weken uitstekend op dreef was.

Schaduwfavoriet

De renster won eerder deze maand namelijk de Brabantse Pijl en maakte ook een sterke indruk in de Waalse Pijl. In die laatste koers reed ze lange tijd in de aanval en wist ze alsnog als zevende boven te komen op de Muur van Hoei. Winder was dan ook een van de schaduwfavorieten voor de overwinning in Luik.