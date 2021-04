Team DSM ontbreekt op startlijst Luik-Bastenaken-Luik, Parkhotel Valkenburg ook niet van start

Parkhotel Valkenburg start zondag niet in Luik-Bastenaken-Luik. De Nederlandse ploeg kampt met enkele coronagevallen. Twee stafleden en een renster hebben positief getest op het coronavirus. Geen van de positief getesten kampt met ziekteverschijnselen.

Overige stafleden en rensters die in nauw contact zijn geweest blijven voorlopig in quarantaine. Julia van Bokhoven, Nina Buysman, Pien Limpens, Lieke Nooijen, Marit Raaijmakers en Kirstie van Haaften stonden namens Parkhotel Valkenburg op de startlijst.

Update: Ook Team DSM ontbreekt op startlijst

Team DSM gaat zondag ook niet van start in Luik-Bastenaken-Luik. De Nederlandse ploeg staat niet op de definitieve deelnemerslijst en was zaterdag ook niet aanwezig bij de ploegleidersvergadering. De reden is nog onbekend.

Julietta Labous, Floortje Mackaij, Esmee Peperkamp, Coryn Rivera, Leah Kirchmann en Liane Lippert waren de zes startende rensters in La Doyenne. (17.50 uur)