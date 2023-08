Demi Vollering ‘had het gewoon niet’ in tijdrit: “Blijkbaar niet de beste voorbereiding”

Demi Vollering heeft haar succesvolle Tour de France geen vervolg kunnen geven op het WK tijdrijden. In Stirling kwam ze niet verder dan een zesde plaats. “Het was een heel zware tijdrit”, begon ze haar verhaal bij de NOS.

“In het begin dacht ik dat ik wel oké was, maar toen viel ik een beetje stil”, vervolgde ze. “Ik had het gewoon niet vandaag. Op het klimmetje heb ik nog wel alles eruit geperst wat erin zat, maar ja… niet goed genoeg vandaag. Het doet nu nog meer zeer. Soms kan je het wel trappen, maar doet het minder zeer. Soms is het bijna pijnlijker als je het niet haalt. Vandaag was afzien.”

Vollering had geen idee dat ze achterlag bij de tussenpunten. “Ik had expres met Anna (Anna van der Breggen, die in de volgwagen zat, red.) overlegd wat ik wilde horen. Dat doe ik vaak. Of je tijden nou wel of niet hoort, je wilt gewoon zo’n goed mogelijke tijdrit rijden. Ik wil geen tijden horen, ik wil gewoon mijn eigen beste effort doen.”

Geen goed gevoel

Ze kon echter al wel voelen dat het niet goed ging. “Soms, op de klimmetjes, probeerde ik hem nog wel vies door te trekken. Ik dacht: misschien dat ik hier wat goed kan maken. Maar als ik naar mijn wattagemeter keek, wist ik eigenlijk al van: tenzij die anderen ook slecht zijn vandaag, weet ik dat dit niet genoeg is.”

“Wat het parcours zo zwaar maakt? Dat eerste lange, rechte stuk… Ik weet niet. Maar dat asfalt rolt ook voor geen ene meter. Dus op dat laatste rechte stuk probeerde ik ook van links naar rechts te gaan om een plekje te zoeken waar het beter bolde, maar ik kwam gewoon niet vooruit.”

Vorm?

De zege ging naar Chloe Dygert, die het haalde voor Grace Brown. “Heel knap. We wisten natuurlijk van tevoren al dat zij de favoriet hier was. Zij is ook een van de enigste rensters die geen Tour gereden heeft. Misschien dat dat ook wel een verschilletje maakt. Ik heb goed rust gehouden, maar blijkbaar is dat voor mij niet het beste in voorbereiding op een tijdrit. Misschien heb ik toch een beetje die vermoeidheid nodig om diep te kunnen gaan. Ik had een nieuw hartslagrecord, dus ik was fris. Maar ik kon het gewoon niet zo goed handle’en vandaag.”

Zegt deze tegenvallende tijdrit iets over de vorm van Vollering? “Ik weet het niet. Misschien was dit even een goede prikkel voor het lichaam richting zondag. Ik weet het niet, je kan van tevoren nooit dingen uitsluiten. Voor de rest voelde ik me van de week wel oké. Vanmorgen stond ik al wel op met lichte hoofdpijn. Ik dacht: misschien trekt het weg, misschien is het de spanning…”

